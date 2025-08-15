Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hơn 7 tỷ USD đầu tư vào Bắc Ninh, chủ yếu là doanh nghiệp nội

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 15/8, tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh trao chứng nhận đầu tư trị giá hơn 7 tỷ USD, trong đó phần lớn đến từ doanh nghiệp trong nước với hơn 5,8 tỷ USD.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh thực hiện trao giấy chứng nhận đầu tư cho 26 doanh nghiệp trong nước, với tổng vốn đầu tư hơn 149.100 tỷ đồng (tương đương 5,8 tỷ USD), 9 doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn đầu tư trên 322 triệu USD; 9 doanh nghiệp nước ngoài điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn thêm 762 triệu USD, 2 doanh nghiệp thỏa thuận, cam kết đầu tư mở rộng dự án với số vốn tăng thêm 300 triệu USD. Tổng số vốn trao và cam kết đầu tư trong khuôn khổ hội nghị đạt hơn 7,2 tỷ USD.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, chỉ trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã cấp chấp thuận chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 155 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư đầu tư hơn 253.700 tỷ đồng (tương đương hơn 9,9 tỷ USD).

Tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 256 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 4 tỷ USD.

tp-3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bắc ninh trao chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Lần trao chứng nhận đầu tư này có nhiều nét mới, mang tính đột phá, đó là ngoài thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn và công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh lựa chọn hàng loạt nhà đầu tư cho các dự án khu thương mại, dịch vụ và giải trí, trong đó có nhiều dự án lớn. Đây là động lực phát triển lớn của tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu, năm nay thu hút ít nhất 6 tỷ USD vốn FDI và trên 12 tỷ USD đầu tư trong nước. Đặc biệt, với dự án Sân bay Gia Bình và nhiều dự án hạ tầng phụ trợ có mức đầu tư hàng chục tỷ USD. Đây là nguồn lực đầu tư rất lớn vào tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Ninh lần này là sự khởi đầu đầy hứa hẹn, sự tin tưởng của doanh nghiệp với tỉnh Bắc Ninh, sau khi sáp nhập tỉnh. Các doanh nghiệp nhìn thấy tiềm năng rất lớn của tỉnh Bắc Ninh.

4.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh là sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn của doanh nghiệp, bởi tỉnh có nhiều thế mạnh, vị trí quan trọng, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Sau khi trao chứng nhận đầu tư, tất các dự án cần nhanh chóng triển khai, các cam kết, hứa hẹn sớm được thực hiện.

Bắc Ninh đang có các dự án khác, với lượng vốn đầu tư còn nhiều hơn nữa. Cụ thể, ngày 19/8, Chính phủ chính thức khởi công dự án Sân bay Gia Bình và đường kết nối. Đây là cú huých lớn cho kinh tế Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình rất vui khi doanh nghiệp đánh giá tỉnh Bắc Ninh có nền hành chính thân thiện, gần gũi, sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp. Đây là điều đáng quý, làm nên sự hấp dẫn về môi trường đầu tư của tỉnh, điều kiện cần để tỉnh Bắc Ninh tăng tốc phát triển.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, xây dựng nghị quyết đặt nền tảng cho cả chặng đường phát triển, người dân có niềm tin vào sự phát triển của tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện tốt các dự án trọng điểm quốc gia và tỉnh. Đó là dự án Sân bay Gia Bình và đường cao tốc nối với Hà Nội để tạo động lực phát triển.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #đầu tư #chứng nhận đầu tư #doanh nghiệp trong nước #hội nghị xúc tiến đầu tư #tập đoàn kinh tế #hơn 7 tỷ USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục