Hơn 7 tỷ USD đầu tư vào Bắc Ninh, chủ yếu là doanh nghiệp nội

TPO - Chiều 15/8, tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh trao chứng nhận đầu tư trị giá hơn 7 tỷ USD, trong đó phần lớn đến từ doanh nghiệp trong nước với hơn 5,8 tỷ USD.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh thực hiện trao giấy chứng nhận đầu tư cho 26 doanh nghiệp trong nước, với tổng vốn đầu tư hơn 149.100 tỷ đồng (tương đương 5,8 tỷ USD), 9 doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn đầu tư trên 322 triệu USD; 9 doanh nghiệp nước ngoài điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn thêm 762 triệu USD, 2 doanh nghiệp thỏa thuận, cam kết đầu tư mở rộng dự án với số vốn tăng thêm 300 triệu USD. Tổng số vốn trao và cam kết đầu tư trong khuôn khổ hội nghị đạt hơn 7,2 tỷ USD.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, chỉ trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã cấp chấp thuận chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 155 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư đầu tư hơn 253.700 tỷ đồng (tương đương hơn 9,9 tỷ USD).

Tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 256 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 4 tỷ USD.

Lãnh đạo tỉnh Bắc ninh trao chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Lần trao chứng nhận đầu tư này có nhiều nét mới, mang tính đột phá, đó là ngoài thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn và công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh lựa chọn hàng loạt nhà đầu tư cho các dự án khu thương mại, dịch vụ và giải trí, trong đó có nhiều dự án lớn. Đây là động lực phát triển lớn của tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu, năm nay thu hút ít nhất 6 tỷ USD vốn FDI và trên 12 tỷ USD đầu tư trong nước. Đặc biệt, với dự án Sân bay Gia Bình và nhiều dự án hạ tầng phụ trợ có mức đầu tư hàng chục tỷ USD. Đây là nguồn lực đầu tư rất lớn vào tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Ninh lần này là sự khởi đầu đầy hứa hẹn, sự tin tưởng của doanh nghiệp với tỉnh Bắc Ninh, sau khi sáp nhập tỉnh. Các doanh nghiệp nhìn thấy tiềm năng rất lớn của tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh là sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn của doanh nghiệp, bởi tỉnh có nhiều thế mạnh, vị trí quan trọng, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Sau khi trao chứng nhận đầu tư, tất các dự án cần nhanh chóng triển khai, các cam kết, hứa hẹn sớm được thực hiện.

Bắc Ninh đang có các dự án khác, với lượng vốn đầu tư còn nhiều hơn nữa. Cụ thể, ngày 19/8, Chính phủ chính thức khởi công dự án Sân bay Gia Bình và đường kết nối. Đây là cú huých lớn cho kinh tế Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình rất vui khi doanh nghiệp đánh giá tỉnh Bắc Ninh có nền hành chính thân thiện, gần gũi, sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp. Đây là điều đáng quý, làm nên sự hấp dẫn về môi trường đầu tư của tỉnh, điều kiện cần để tỉnh Bắc Ninh tăng tốc phát triển.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, xây dựng nghị quyết đặt nền tảng cho cả chặng đường phát triển, người dân có niềm tin vào sự phát triển của tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện tốt các dự án trọng điểm quốc gia và tỉnh. Đó là dự án Sân bay Gia Bình và đường cao tốc nối với Hà Nội để tạo động lực phát triển.