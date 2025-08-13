Điều gì giúp Bắc Ninh 'soán ngôi' số 1 xuất khẩu của TPHCM?

TPO - Tháng đầu tiên sau khi các địa phương sắp xếp lại, Bắc Ninh bất ngờ vượt TPHCM trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu khi có kim ngạch cao hơn 800 triệu USD.

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt 8,6 tỷ USD, trở thành địa phương dẫn đầu trong 34 tỉnh, thành của cả nước. Đứng ở vị trí thứ 2 là TPHCM với kim ngạch đạt 7,8 tỷ USD. Ở vị trí thứ 3 là TP. Hải Phòng với 4,1 tỷ USD và tiếp đến là Phú Thọ với 3,2 tỷ USD.

Ngoài ra, trong tháng 7 còn ghi nhận một số địa phương có kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD trở lên gồm: Đồng Nai, Hà Nội, Ninh Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên.

Việc kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh vượt TPHCM là thông tin khá bất ngờ. Bởi trước đó, trong tháng 6, TPHCM vẫn duy trì là địa phương xuất khẩu số 1 của cả nước, với kim ngạch đạt 4,1 tỷ USD. Nếu tính cả kim ngạch của Bình Dương là 2,9 tỷ USD và Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 625 triệu USD; vẫn cao hơn con số 3,9 tỷ USD của Bắc Ninh cộng với 3,6 tỷ USD của Bắc Giang.

Xuất khẩu điện thoại các loại, linh kiện điện tử tăng mạnh trong tháng 7 giúp kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, sở dĩ kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 của tỉnh Bắc Ninh mới vượt TPHCM mới là do các doanh nghiêp trên địa bàn địa phương này tăng tốc đẩy mạnh xuất khẩu. Trong đó, ở Bắc Ninh chủ yếu là các sản phẩm công nghệ cao, điện tử, điện thoại, máy tính với đại diện là những doanh nghiệp lớn như Samsung, LG, Canon...

Điều này cũng góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước trong tháng 7 tăng mạnh, tăng 24% so với tháng trước đó.

Trong khi đó, xuất khẩu của TPHCM trong tháng 7 lại suy giảm khi tập trung các sản phẩm dệt may, giày dép, nông sản và các sản phẩm công nghiệp khác.

Dù vậy, tính chung 7 tháng, TPHCM vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu với kim ngạch đạt 53 tỷ USD, chiếm hơn 20% tổng kim ngạch của cả nước.

Cũng theo Cục Hải quan, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 42,3 tỷ USD, tăng 7% so với tháng trước, và trở tháng có kim ngạch cao nhất từ trước đến nay.

Trong 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất tháng này có tới 8 nhóm đạt kim ngạch từ tỷ USD. Trong đó, dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 9 tỷ USD, tiếp đến là điện thoại và linh kiện với 5,5 tỷ USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đứng thứ ba với 5,3 tỷ USD, dệt may đạt 3,9 tỷ USD, giày dép với 2,2 tỷ USD…

Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 262,4 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 454 tỷ USD. Như vậy, từ nay đến cuối năm bình quân mỗi tháng xuất khẩu của Việt Nam cần đạt 38,2 tỷ USD mới cán mốc mục tiêu.