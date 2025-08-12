Việt Nam xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái sang Hàn Quốc

TPO - Lần đầu tiên, Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) cho một cường quốc công nghệ thuộc top hàng đầu thế giới như Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ được ký kết giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc.

Lễ ký kết trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc ngày 12/8/2025 tại Seoul, Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg do công ty CT UAV (Thành viên CT Group) phát triển, với tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam. Tập đoàn này cũng làm chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV.

Đại diện CT Group cho biết, doanh nghiệp đang tiếp tục phát triển các dòng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự học hỏi và đưa ra quyết định. Kết hợp với công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới, các sản phẩm công nghệ UAV đặc chủng về chuyển đổi số mặt đất, thành phố, sông biển, đồng bằng, rừng núi sẽ tạo ra nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số toàn diện cho Việt Nam.

Sản phẩm máy bay không người lái của CT Group.

UAV là một trong những công nghệ quan trọng hiện nay. Trên thế giới, UAV đã và đang được nhanh chóng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như an ninh quốc phòng, giao thông vận tải, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, cứu hộ.

Công nghệ vũ trụ nói chung, công nghệ viễn thám nói riêng là một trong những ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Trước đó, ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký QĐ số 1131 ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Trong đó, nhóm công nghệ hàng không, vũ trụ có 3 nhóm sản phẩm gồm vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp; trạm mặt đất - điều khiển vệ tinh và thiết bị bay không người lái.