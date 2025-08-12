Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Việt Nam xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái sang Hàn Quốc

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lần đầu tiên, Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) cho một cường quốc công nghệ thuộc top hàng đầu thế giới như Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ được ký kết giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc.

Lễ ký kết trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc ngày 12/8/2025 tại Seoul, Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg do công ty CT UAV (Thành viên CT Group) phát triển, với tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam. Tập đoàn này cũng làm chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV.

Đại diện CT Group cho biết, doanh nghiệp đang tiếp tục phát triển các dòng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự học hỏi và đưa ra quyết định. Kết hợp với công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới, các sản phẩm công nghệ UAV đặc chủng về chuyển đổi số mặt đất, thành phố, sông biển, đồng bằng, rừng núi sẽ tạo ra nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số toàn diện cho Việt Nam.

may-bay-khong-nguoi-lai.jpg
Sản phẩm máy bay không người lái của CT Group.

UAV là một trong những công nghệ quan trọng hiện nay. Trên thế giới, UAV đã và đang được nhanh chóng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như an ninh quốc phòng, giao thông vận tải, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, cứu hộ.

Công nghệ vũ trụ nói chung, công nghệ viễn thám nói riêng là một trong những ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Trước đó, ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký QĐ số 1131 ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Trong đó, nhóm công nghệ hàng không, vũ trụ có 3 nhóm sản phẩm gồm vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp; trạm mặt đất - điều khiển vệ tinh và thiết bị bay không người lái.

Nguyễn Hoài
#máy bay không người lái #UAV #công nghệ vũ trụ #công nghệ viễn thám

Xem thêm

Cùng chuyên mục