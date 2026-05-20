Pháp luật

Công an TP. Huế mời làm việc 45 người chia sẻ, tương tác với trang mạng phản động

Ngọc Văn

TPO - Công an TP. Huế đã mời làm việc 45 cá nhân thường xuyên bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc với các nội dung xuyên tạc, chống phá từ các trang phản động lưu vong trên không gian mạng.

Ngày 20/5, Công an TP. Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các địa phương mời làm việc 45 cá nhân liên quan đến hành vi tương tác với các nội dung xấu độc, chống phá Nhà nước trên mạng xã hội.

Công an tại TP. Huế làm việc với một cá nhân liên quan tương tác trang mạng có nội dung xấu, độc hại.

Theo cơ quan công an, các cá nhân này thường xuyên bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc với các bài viết đăng tải từ những tài khoản, hội nhóm phản động lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và một số trang chống phá khác.

Qua làm việc, các cá nhân thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, từ đó vô tình tiếp tay lan truyền nội dung xuyên tạc, tiêu cực trên không gian mạng.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan, toàn bộ 45 trường hợp đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, rời khỏi các hội nhóm phản động và ký cam kết không tái phạm.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi các nguồn tin chính thống; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận đồng thuận với các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá để tránh vi phạm pháp luật.

