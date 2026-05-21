Thiếu tướng Lê Minh Thắng được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng

TPO - Những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của Thiếu tướng Lê Minh Thắng- nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7, đã góp phần cùng lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đánh bại nhiều cuộc càn quét lớn của địch, giữ vững phong trào cách mạng tại địa bàn trọng điểm của chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chiều 20/5, Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Hội thảo xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Thiếu tướng Lê Minh Thắng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Hội thảo do Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì, đồng thời có sự tham dự của Thiếu tướng Lê Minh Thắng cùng các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử từng công tác, gắn bó với ông Thắng trong thời kỳ kháng chiến.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ quá trình hoạt động cách mạng, thành tích chiến đấu, công tác chỉ huy và những đóng góp nổi bật của Thiếu tướng Lê Minh Thắng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trung tướng Lưu Phước Lượng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ - đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Hữu Tân

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Ái - nguyên Xã đội phó du kích xã Phú Mỹ Hưng - nêu ý kiến tại hội thảo.

Các ý kiến tham luận đều khẳng định Thiếu tướng Lê Minh Thắng là cán bộ tiêu biểu, trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu ác liệt trên vùng đất thép Củ Chi. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông luôn nêu cao tinh thần quả cảm, kiên trung. Những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của Thiếu tướng Lê Minh Thắng đã góp phần cùng lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đánh bại nhiều cuộc càn quét lớn của địch, giữ vững phong trào cách mạng tại địa bàn trọng điểm của chiến trường miền Nam.

Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM, khẳng định các tham luận và ý kiến đóng góp đã làm sáng rõ hơn quá trình hoạt động cách mạng, chiến đấu cùng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Thiếu tướng Lê Minh Thắng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thiếu tướng Phan Quốc Việt nhấn mạnh, những chiến công, tinh thần dũng cảm, mưu trí của Thiếu tướng Lê Minh Thắng là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang miền Nam trong kháng chiến.

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố đề nghị cơ quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo, tiếp tục rà soát, bổ sung tư liệu, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Thiếu tướng Lê Minh Thắng.

Thiếu tướng Lê Minh Thắng phát biểu ý kiến. Ảnh: Hữu Tân