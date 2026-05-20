Tổng thống Nga Putin rời Trung Quốc, khép lại chuyến thăm kéo dài 24 giờ đồng hồ

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh vào tối thứ Tư (20/5), kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc kéo dài khoảng 24 giờ với hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đoàn xe của Tổng thống Putin tiến vào khu vực đường băng sân bay Bắc Kinh trong lễ tiễn do Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh (Zhang Guo Qing) chủ trì. Trước khi lên chuyên cơ rời thủ đô của Trung Quốc, nhà lãnh đạo Nga vẫy tay chào trong tiếng reo hò của các em học sinh cầm cờ Nga và Trung Quốc dọc đường băng.

Chuyến công du lần này đánh dấu chuyến thăm chính thức thứ 25 của ông Putin tới Trung Quốc và là lần thứ 14 kể từ khi ông trở lại Điện Kremlin năm 2013. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên được cho là đã đạt hơn 20 thỏa thuận hợp tác về thương mại, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về lời mời tới Bắc Kinh cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên.

"Chúng ta không chỉ tổng kết những gì đã đạt được trong quan hệ song phương những năm qua mà còn vạch ra triển vọng phát triển tiếp theo. Hôm nay, chúng ta đã làm việc rất tích cực và mọi bước đi đều gắn với các nhiệm vụ cụ thể", ông Putin phát biểu trong buổi tiệc trà thân mật, khép lại chuyến thăm chính thức Bắc Kinh của ông.

Tổng thống Putin cũng đánh giá Nga và Trung Quốc đã có "công việc hiệu quả và ý nghĩa", đồng thời cảm ơn đội ngũ trợ lý hai nước vì sự chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao.

Trước đó, ông Putin và ông Tập đã cùng tham quan triển lãm ảnh về tình hữu nghị Trung - Nga, nhấn mạnh quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển ổn định trong những năm tới.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc khởi động Năm Giáo dục Trung Quốc - Nga, trong đó Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong phát triển nhân tài và khoa học chiến lược, còn Tổng thống Putin kêu gọi tăng cường trao đổi giáo dục để củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thế hệ trẻ và thúc đẩy tiến bộ hơn nữa trong quan hệ song phương.

