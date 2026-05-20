Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Nga Putin rời Trung Quốc, khép lại chuyến thăm kéo dài 24 giờ đồng hồ

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh vào tối thứ Tư (20/5), kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc kéo dài khoảng 24 giờ với hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đoàn xe của Tổng thống Putin tiến vào khu vực đường băng sân bay Bắc Kinh trong lễ tiễn do Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh (Zhang Guo Qing) chủ trì. Trước khi lên chuyên cơ rời thủ đô của Trung Quốc, nhà lãnh đạo Nga vẫy tay chào trong tiếng reo hò của các em học sinh cầm cờ Nga và Trung Quốc dọc đường băng.

Tổng thống Putin rời Trung Quốc.

Chuyến công du lần này đánh dấu chuyến thăm chính thức thứ 25 của ông Putin tới Trung Quốc và là lần thứ 14 kể từ khi ông trở lại Điện Kremlin năm 2013. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên được cho là đã đạt hơn 20 thỏa thuận hợp tác về thương mại, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về lời mời tới Bắc Kinh cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên.

"Chúng ta không chỉ tổng kết những gì đã đạt được trong quan hệ song phương những năm qua mà còn vạch ra triển vọng phát triển tiếp theo. Hôm nay, chúng ta đã làm việc rất tích cực và mọi bước đi đều gắn với các nhiệm vụ cụ thể", ông Putin phát biểu trong buổi tiệc trà thân mật, khép lại chuyến thăm chính thức Bắc Kinh của ông.

Tổng thống Putin cũng đánh giá Nga và Trung Quốc đã có "công việc hiệu quả và ý nghĩa", đồng thời cảm ơn đội ngũ trợ lý hai nước vì sự chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao.

Trước đó, ông Putin và ông Tập đã cùng tham quan triển lãm ảnh về tình hữu nghị Trung - Nga, nhấn mạnh quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển ổn định trong những năm tới.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc khởi động Năm Giáo dục Trung Quốc - Nga, trong đó Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong phát triển nhân tài và khoa học chiến lược, còn Tổng thống Putin kêu gọi tăng cường trao đổi giáo dục để củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thế hệ trẻ và thúc đẩy tiến bộ hơn nữa trong quan hệ song phương.

Quỳnh Như
SCMP, RT
#Tổng thống Putin #Trung Quốc #Nga #hợp tác #quan hệ song phương #thỏa thuận #Chủ tịch Tập Cận Bình #giao lưu #hội đàm #thượng đỉnh Trung-Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe