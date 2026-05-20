Iran dọa mở rộng phạm vi trả đũa ra ngoài khu vực Trung Đông

TPO - Quân đội Iran ngày 20/5 cảnh báo khả năng mở rộng xung đột ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã quyết định hoãn tấn công Iran vào phút chót.

Sáu tuần kể từ khi Mỹ tạm dừng Chiến dịch Epic Fury, các cuộc đàm phán ngừng bắn đến nay vẫn bị đình trệ.

Iran đã gửi một bản đề xuất mới đến Mỹ trong tuần này, nhưng Washington vẫn chưa phản hồi.

Hôm 18/5, Tổng thống Trump cho biết ông suýt nữa đã ra lệnh cho quân đội nối lại chiến dịch ném bom Iran, nhưng quyết định hoãn lại vào phút chót để dành thêm thời gian cho ngoại giao.

Iran đã nhiều lần dọa trả đũa bất kỳ cuộc tấn công mới nào bằng cách nhắm các quốc gia ở Trung Đông có căn cứ của Mỹ. Ngày 20/5, Iran gợi ý rằng họ cũng sẽ tấn công các mục tiêu xa hơn.

“Nếu hành động gây hấn nhằm vào Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực lần này sẽ mở rộng ra ngoài khu vực,” Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố.

Trong diễn biến ngoại giao mới nhất, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã đến Tehran, nhưng chưa rõ mục đích chuyến thăm.

Ông Trump đang chịu áp lực phải chấm dứt chiến tranh trong thời gian tới, khi giá năng lượng tăng vọt gây tổn hại cho đảng Cộng hòa của ông trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11. Kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết, các bình luận công khai của ông đã liên tục thay đổi từ những lời đe dọa tái khởi động các cuộc ném bom, đến tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được.

Pakistan đã đăng cai vòng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran vào tháng trước và đang tiếp tục truyền đạt thông điệp giữa hai bên.

Lập trường thay đổi liên tục của Mỹ đã khiến giá dầu biến động từng giờ và từng ngày, mặc dù có xu hướng tăng rõ rệt hàng tuần.

"Các nhà đầu tư rất muốn đánh giá xem Washington và Tehran có thực sự tìm được tiếng nói chung và đạt được thỏa thuận hòa bình hay không, khi lập trường của Mỹ thay đổi hằng ngày", Toshitaka Tazawa, một nhà phân tích tại Fujitomi Securities, cho biết.