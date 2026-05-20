Đà Nẵng thành lập Ban quản lý dự án cấp phường đầu tiên sau khi bỏ quận, huyện

Linh Khanh

TPO - TP. Đà Nẵng bắt đầu tái tổ chức bộ máy quản lý đầu tư công ở cơ sở bằng việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND xã, phường.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 20/5, UBND phường An Khê, TP. Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường. Đây là địa phương đầu tiên tại Đà Nẵng triển khai mô hình này sau khi bỏ cấp quận, huyện.

Trước đó, khi hệ thống chính quyền địa phương được tổ chức lại, các ban quản lý dự án cấp quận, huyện được sáp nhập thành các ban quản lý khu vực trực thuộc thành phố. Một phần chức năng sau đó được chuyển về bộ phận xây dựng cơ bản thuộc trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở xã, phường.

Tuy nhiên, thực tế phát sinh nhiều khó khăn do thiếu đầu mối chuyên trách về đầu tư công tại cơ sở. Nhiều đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng từng phản ánh tình trạng chậm xử lý hồ sơ, thiếu chủ động trong điều hành các dự án dân sinh sau khi không còn cấp quận, huyện.

Trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, việc thành lập ban quản lý dự án cấp xã, phường được kỳ vọng giúp xử lý kịp thời các nhu cầu về hạ tầng, trường học, giao thông, y tế và các công trình phục vụ dân sinh.

Ông Ngô Ngọc Hậu - Chủ tịch UBND phường An Khê phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng

Theo quyết định vừa được ban hành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Khê được thành lập trên cơ sở tách bộ phận xây dựng cơ bản khỏi Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường An Khê, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn.

Ban có nhiệm vụ tham mưu UBND phường thực hiện vai trò chủ đầu tư, quản lý và điều hành các dự án đầu tư công do phường quyết định đầu tư. Đồng thời tiếp nhận các dự án được bàn giao từ Ban quản lý dự án khu vực Thanh Khê - Cẩm Lệ trước đây để tiếp tục triển khai theo quy định. Trụ sở ban đặt tại số 109 Lê Trọng Tấn, phường An Khê.

Đơn vị này cũng tiếp nhận 13 viên chức, người lao động từ Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường. Theo quy định, ban phải đảm bảo tối thiểu 15 nhân sự nhưng không sử dụng biên chế hưởng lương ngân sách.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Ngô Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND phường An Khê cho biết việc thành lập ban quản lý dự án xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi địa phương vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025. Theo ông Hậu, địa bàn phường còn nhiều khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều dự án còn dang dở nên nhiệm vụ của ban quản lý rất lớn.

Lãnh đạo phường cũng giao ban quản lý tập trung triển khai các dự án trọng điểm như Khe Can, tuyến Vũ Lăng - Lê Trọng Tấn, đường 19,5m, Trường tiểu học Thái Thị Bôi, khu phía Bắc đường Lê Trọng Tấn, Phước Lý 2, Phước Lý 5… với mục tiêu từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị đến năm 2030.

Ông Hồ Hải Nam - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng phường An Khê

UBND phường An Khê cũng đã bổ nhiệm ông Hồ Hải Nam, 49 tuổi, thạc sĩ - kỹ sư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường nhiệm kỳ 5 năm.

Hai phó giám đốc gồm ông Trần Hoài Nam và ông Phạm Tấn Trung, đều là cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Hải Nam cam kết xây dựng tập thể đoàn kết, phối hợp các đơn vị chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, đáp ứng kỳ vọng của thành phố và người dân.

Theo kế hoạch, sau phường An Khê, nhiều xã và phường khác tại Đà Nẵng cũng sẽ hoàn tất việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trong tháng 5/2026.

