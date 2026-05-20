Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh đẩy mạnh tầm soát bệnh lý tuyến giáp tại cộng đồng

Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường phát hiện sớm các bệnh lý nội tiết phổ biến. Chương trình hướng đến mô hình phát hiện sớm – điều trị chuyên sâu – quản lý bệnh bền vững này có sự đồng hành của Merck – đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội tiết và tuyến giáp.

Đưa dịch vụ y tế đến gần cộng đồng

Theo Ban tổ chức, chương trình diễn ra ngay tại địa phương, với sự hỗ trợ của Công đoàn phường, giúp tiếp cận trực tiếp người dân, đặc biệt là các nhóm có nguy cơ cao. Tại chương trình, chuyên gia tư vấn đã tư vấn để người dân: Nhận biết sớm dấu hiệu bệnh lý tuyến giáp; Tư vấn điều trị nội khoa và thay đổi lối sống; Cập nhật các phương pháp can thiệp ngoại khoa; Tư vấn trực tiếp cùng bác sĩ chuyên khoa.

Chương trình được tổ chức tại phường đã góp phần tăng tính chủ động của người dân trong chăm sóc sức khỏe, giảm rào cản tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông phòng bệnh.

Ban tổ chức cũng cho biết, sự đồng hành của lãnh đạo phường đóng vai trò then chốt trong việc huy động cộng đồng tham gia. “Sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương giúp chúng tôi tiếp cận người dân một cách hiệu quả hơn, đặc biệt là trong truyền thông và kêu gọi tầm soát sớm. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững”, đại diện Ban Tổ chức nói.

Trong thời gian tới, chương trình dự kiến sẽ được duy trì định kỳ mỗi quý một lần, mở rộng phạm vi triển khai tại nhiều phường, góp phần hình thành mạng lưới tầm soát tại cộng đồng.

Định hướng phát triển chuyên sâu trong điều trị tuyến giáp

Bên cạnh hoạt động tầm soát, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh cũng đặt mục tiêu phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực điều trị bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt là các ca phức tạp như bướu giáp và ung thư tuyến giáp.

BSCKII. Đỗ Minh Kiều – Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: “Trong chiến lược dài hạn, chúng tôi hướng đến xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh trở thành một trong những đơn vị có năng lực điều trị toàn diện bệnh lý tuyến giáp – từ chẩn đoán sớm, điều trị nội khoa đến can thiệp ngoại khoa chuyên sâu. Đặc biệt, đối với các bệnh lý như bướu giáp và ung thư tuyến giáp, bệnh viện đang từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kỹ thuật mới, nhằm mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh”.

Định hướng này không chỉ giúp giảm tải cho tuyến trên mà còn đảm bảo người bệnh được điều trị kịp thời, ngay tại địa phương.

Thông qua chương trình lần này, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh khẳng định định hướng phát triển không chỉ tập trung vào điều trị mà còn mở rộng sang dự phòng và quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng.

Với kế hoạch triển khai định kỳ mỗi quý, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện – chính quyền địa phương – đối tác y tế, mô hình này được kỳ vọng sẽ: Phát hiện sớm các ca bệnh tuyến giáp, giảm biến chứng do chẩn đoán muộn, nâng cao nhận thức sức khỏe cộng đồng và tối ưu chi phí và hiệu quả điều trị.

Chương trình có sự đồng hành của Merck – đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội tiết và tuyến giáp. Sự hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở các hoạt động giáo dục y khoa mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn trong quản lý bệnh.

Đại diện chương trình nhấn mạnh: “Sự hợp tác giữa bệnh viện và Merck góp phần nâng cao chất lượng điều trị thông qua việc cập nhật kiến thức y khoa, hỗ trợ đào tạo và tăng cường nhận thức cộng đồng về bệnh lý tuyến giáp”.

Merck cam kết đồng hành với các cơ sở y tế trong việc Nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị; Hỗ trợ xây dựng chương trình quản lý bệnh dài hạn; Thúc đẩy giáo dục bệnh nhân và cộng đồng.