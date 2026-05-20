Điều gì khiến công nghệ đệm giữa trở thành yếu tố runner đặc biệt chú ý?

Những năm gần đây, chạy bộ không còn là phong trào ngắn hạn mà trở thành thói quen sống của nhiều người, câu chuyện về hiệu suất tập luyện cũng thay đổi. Nhờ đó, công nghệ đệm giữa trên giày chạy trở thành yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Runner hiện đại không chỉ quan tâm đến pace hay quãng đường, mà bắt đầu chú ý nhiều hơn tới cảm giác cơ thể sau mỗi buổi chạy: đôi chân có bị quá tải hay không, khả năng phục hồi nhanh thế nào, và liệu một đôi giày có thể hỗ trợ việc tập luyện bền vững ra sao. Các nhà sinh cơ học như Cavanagh và Lafortune (1980) là những người tiên phong định lượng mỗi bước chạy có thể tạo ra cơ phản lực mặt đất với lực tác động gấp 2-3 lần trọng lượng cơ thể. Khi runner duy trì hàng nghìn bước trong một buổi tập dài, áp lực tích lũy lên cổ chân, đầu gối hay gân Achilles là rất lớn.

Do đó, phần đệm giữa của giày (midsole) trở thành yếu tố được nhắc đến nhiều nhất trong ngành giày chạy hiện đại bởi ảnh hưởng trực tiếp của nó lên khả năng giảm chấn và hiệu suất vận động. Theo nhiều nghiên cứu được dẫn từ Human Kinetics Journals hay Sports Medicine Open, lớp foam ở đế giữa không đơn thuần tạo cảm giác “êm”, mà còn đóng vai trò hấp thụ lực tiếp đất, giảm tải lên cơ và khớp, đồng thời hoàn trả năng lượng cho từng bước chạy.

Phần đệm giữa được nhiều hãng giày chú trọng cải tiến. Ảnh: VĐV Điền kinh Hồ Trọng Mạnh Hùng sử dụng sản phẩm ChaoYing trong các bài chạy hàng ngày

Sự thay đổi này cũng kéo theo cách thiết kế giày chạy hiện đại. Nếu trước đây nhiều mẫu daily trainer ưu tiên độ cứng để tạo cảm giác chắc chân, thì hiện nay xu hướng là tạo ra lớp foam có khả năng “phản hồi lực” tốt hơn. Khi tiếp đất, đệm nén lại để hấp thụ xung lực; khi chuyển sang pha đẩy, năng lượng được hoàn trả giúp bước chạy liền mạch và tiết kiệm sức hơn. Theo Sports Medicine Open, cấu trúc đệm có độ đàn hồi hợp lý còn giúp runner duy trì sải chân tự nhiên và giảm tiêu hao năng lượng trên quãng dài.

Các gương mặt vàng của điền kinh như Quách Thị Lan hay Huỳnh Thị Mỹ Tiên luôn lựa chọn các sản phẩm giày có bộ đệm êm - ổn định trong các bài chạy dài. Ảnh: Li-Ning

Tuy nhiên, bài toán của công nghệ đệm giữa không chỉ là “càng mềm càng tốt”. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học thể thao Bắc Kinh, các chuyên gia cho rằng lớp foam quá mềm đôi khi khiến runner mất ổn định, đặc biệt ở những bài chạy biến tốc. Đây là lý do nhiều thương hiệu hiện kết hợp foam đàn hồi với khung hỗ trợ hoặc cấu trúc ổn định cho phần đế giữa để cân bằng giữa độ êm và khả năng kiểm soát chuyển động, điều đặc biệt cần thiết cho các buổi chạy dài hoặc chạy tempo pace.

Foam đệm của giày chạy sẽ dần mất đi độ đàn hồi theo thời gian. Thông thường, một đôi giày có lớp đệm mềm hơn cũng sẽ xuống cấp nhanh hơn so với giày có đệm cứng hơn. Vì vậy, điều quan trọng là tìm được sự cân bằng giữa độ êm ái, hiệu suất vận động và độ bền của đôi giày. Với dòng ChaoYing, Li-Ning phát triển cấu trúc đệm theo hướng tối ưu cảm giác êm – ổn định – phản hồi lực, giúp runner duy trì nhịp chạy thoải mái hơn trong các buổi tập hàng ngày mà không tạo cảm giác lún sâu dưới chân.

Bóc tách cấu trúc phần đệm giữa của một đôi giày chuyên dùng cho chạy bộ. Ảnh: Li-Nìng

Công nghệ LI-NING BOOM là vật liệu đế giữa nổi bật nhất của dòng giày ChaoYing, là công nghệ mang tính đột phá do Li-Ning tự phát triển, được tạo ra thông qua quy trình tạo bọt bằng chất lỏng siêu tới hạn, giúp giảm đáng kể trọng lượng đế giữa so với các vật liệu truyền thống. Nhờ khả năng đàn hồi vượt trội cùng tuổi thọ sử dụng được cải thiện, LI-NING BOOM nâng cao đáng kể hiệu năng tổng thể của sản phẩm. Phần đế giữa được tinh chỉnh để đáp ứng nhu cầu thi đấu cũng như tập luyện, mang đến khả năng hỗ trợ vận động tối ưu cho VĐV ở từng môn thể thao.

Dù vậy, giới chuyên môn cũng nhấn mạnh không có một loại giày với phần đệm phù hợp cho tất cả runner. Điều quan trọng không nằm ở việc chọn đôi giày “nhiều công nghệ nhất”, mà là công nghệ đó có phù hợp với mục tiêu tập luyện và cơ địa vận động hay không. Với các runner chạy hàng ngày, đặc biệt là người duy trì cự ly ngắn đến trung bình hoặc cần một đôi giày cân bằng giữa độ êm, độ ổn định và cảm giác thoải mái lâu dài, những mẫu daily trainer như ChaoYing sở hữu lớp đệm giữa nhẹ, đàn hồi tốt và phản hồi lực ổn định đang trở thành lựa chọn được ưu tiên nhiều hơn.