GIẢI TIENPHONG GOLF CHAMPIONSHIP - NON SÔNG NỐI LIỀN MỘT DẢI LẦN THỨ HAI Tổng quản lý Golf Long Thành: 'Hơn 230 golfer đã ghi danh tham gia giải đấu'

TPO - Việc lần đầu đưa Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải đến sân golf Long Thành không chỉ đánh dấu bước mở rộng về quy mô tổ chức, mà còn thể hiện định hướng xây dựng một giải đấu gắn với trách nhiệm cộng đồng. Sau những cú đánh trên sân golf là hành trình gây quỹ xây nhà tình nghĩa, lan tỏa tinh thần tri ân và sẻ chia với người khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao dành cho cộng đồng golfer, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải đang từng bước được định hình như một hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn.

Việc mùa giải năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại sân golf Long Thành (Đồng Nai) bước đầu đánh dấu sự mở rộng về cả quy mô và định hướng của giải đấu.

Ban tổ chức kỳ vọng giải sẽ trở thành cầu nối giữa cộng đồng doanh nhân, golfer và các hoạt động thiện nguyện vì xã hội. Không chỉ dừng lại ở một giải golf đơn thuần, sân chơi này được định hướng như nơi kết nối cộng đồng để lan tỏa những giá trị tích cực, thông qua thông điệp xuyên suốt của mùa giải năm nay - “chơi golf để sẻ chia”.

Sức lan tỏa cộng đồng

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chương trình vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân khó khăn tại Đồng Nai. Theo đó, toàn bộ hoạt động của giải đều hướng tới mục tiêu gây quỹ xây thêm nhiều căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Giá trị lớn nhất của giải không nằm ở thành tích thi đấu hay quy mô tổ chức, mà ở những đóng góp xã hội sau mỗi mùa giải. Đây cũng là dấu ấn riêng của giải đấu trong bối cảnh golf Việt Nam phát triển mạnh, khi lựa chọn gắn thể thao với trách nhiệm cộng đồng thay vì chỉ tập trung vào thi đấu hay kết nối doanh nghiệp.

Chia sẻ với Tiền Phong về sức hút của mùa giải 2026, ông Nguyễn Văn Thống - Tổng quản lý sân golf Long Thành - cho biết số lượng golfer đăng ký tham dự giải đang tăng nhanh, đang tiến đến mốc khoảng 200 golfer, đặc biệt sau khi thông tin về giải đấu được lan tỏa mạnh trên các hội nhóm về golf.

"Hiện tại, số lượng golfer đăng ký đang tăng nhanh, đặc biệt sau khi thông tin giải được lan tỏa mạnh trên các hội nhóm. Điều này cho thấy sức hút rất lớn của giải năm nay. Nhiều CLB không chỉ đăng ký cá nhân mà còn rủ nhau tham gia theo nhóm, tạo không khí rất sôi động. Trên các hội nhóm về golf, cộng đồng chơi golf chia sẻ, bàn luận sôi nổi về giải đấu", ông Nguyễn Văn Thống nêu.

Ông Nguyễn Văn Thống - Tổng quản lý sân golf Long Thành - chia sẻ về sức hút của Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải trong cộng đồng golfer.

Đại diện sân golf Long Thành cho biết thêm, ngay sau khi các CLB hỗ trợ chia sẻ thông tin đăng ký, nhiều bài viết đã nhận được lượng tương tác lớn với nhiều bình luận, tin nhắn hỏi chi tiết. Thậm chí, có CLB chủ động liên hệ sớm để giữ suất cho thành viên, cho thấy hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của giải trong cộng đồng golfer.



"Hiệu ứng truyền thông cho giải đang nhận nhiều phản hồi tích cực. Chỉ trong thời gian ngắn, thông tin về giải đã xuất hiện rộng rãi trên nhiều hội nhóm lớn nhỏ. Việc các CLB chủ động chia sẻ và rủ nhau tham gia cho thấy sức hút của giải không chỉ đến từ ban tổ chức mà còn từ chính cộng đồng golfer", đại diện sân golf Long Thành cho biết.

﻿ Giải đấu hướng đến mục tiêu kết nối cộng đồng doanh nhân, golfer và các hoạt động thiện nguyện vì xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Thống, sức hút của giải năm nay đến từ ba yếu tố chính gồm công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, chất lượng sân thi đấu luôn mang lại trải nghiệm tốt cho golfer, cùng hệ thống giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt là các giải hole-in-one (HIO). Ngoài ra, yếu tố kết nối cộng đồng giữa các CLB golf cũng góp phần giúp giải đấu được hưởng ứng mạnh.

"Chúng tôi kỳ vọng giải không chỉ là một sân chơi thi đấu mà còn là nơi kết nối cộng đồng golfer, các CLB với nhau. Đồng thời, giải sẽ tạo dấu ấn là một sự kiện quy mô lớn, được tổ chức chuyên nghiệp và mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho người tham gia", đại diện sân golf Long Thành cho biết.

Về hệ thống giải thưởng, ông Thống đánh giá giải HIO năm nay “rất ấn tượng” với số lượng nhiều và giá trị cao, bao gồm ô tô, tiền mặt cùng nhiều phần thưởng giá trị lớn. Việc bố trí nhiều hố HIO cũng giúp tăng tính kịch tính và tạo thêm cơ hội cho golfer tham gia tranh giải.

Công tác chuẩn bị gấp rút

Theo dự kiến, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 sẽ quy tụ khoảng 260 golfer tham gia tranh tài tại sân golf Long Thành vào ngày 24/5. Càng gần ngày thi đấu, công tác chuẩn bị cho giải càng được đẩy mạnh nhằm đảm bảo chất lượng tổ chức và trải nghiệm cho các golfer.

Đại diện sân golf Long Thành cho biết đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải đấu quy mô lớn nên luôn chủ động về sân bãi, vận hành và nhân sự. Theo đó, công tác chăm sóc sân, vận hành và tổ chức được duy trì thường xuyên chứ không chờ đến sát ngày diễn ra giải mới triển khai. "Với đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho golfer tham dự”, ông Thống chia sẻ.

Sân golf Long Thành vừa trải qua quá trình đầu tư, nâng cấp về cảnh ảnh quan, hệ thống fairway, green cũng như chất lượng vận hành nhằm phục vụ cho các giải đấu lớn.

Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, sân golf Long Thành đã đầu tư và nâng cấp rất nhiều về cảnh quan, hệ thống fairway, green cũng như chất lượng vận hành nhằm sẵn sàng cho các giải đấu lớn.

Đại diện sân golf Long Thành cũng nhấn mạnh trong bối cảnh golf Việt Nam ngày càng phát triển, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải đang cho thấy nỗ lực tạo ra một hướng đi khác biệt: biến sân golf thành nơi kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần tri ân và góp phần tạo nên những giá trị thiết thực cho xã hội.

Với lẽ đó, điều đọng lại sau mỗi mùa giải không chỉ là những cú đánh đẹp hay bảng thành tích chung cuộc, mà còn là những căn nhà được dựng lên, những hoàn cảnh được sẻ chia và tinh thần “non sông một dải” tiếp tục được nối dài bằng trách nhiệm cộng đồng hôm nay.