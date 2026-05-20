Phía sau chiến công lừng lẫy của Arsenal

TPO - Chức vô địch Premier League đã thuộc về Arsenal sau 22 năm chờ đợi và 6 năm nỗ lực không ngừng nghỉ. Câu chuyện về chiến thắng này của Arsenal có một số yếu tố kinh điển: một đội bóng xuất sắc, một huấn luyện viên tài ba và khoản chi tiêu khổng lồ cho chuyển nhượng. Nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là sự kiên trì và tính liên tục. Danh hiệu này là kết quả của một kế hoạch dài hạn, được xây dựng với sự kiên nhẫn và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng chức vô địch Premier League.

Nhiều năm trước, sau khi phân tích kỹ lưỡng đội hình, thời hạn hợp đồng, độ tuổi cầu thủ và lộ trình huấn luyện, những người đứng đầu của Arsenal đã dự đoán đội bóng sẽ có một “giai đoạn vàng” từ năm 2023 đến 2027. Đó là giai đoạn mà Man City và Liverpool có thể không còn thống trị giải đấu.

Mọi thứ Arsenal làm sau đó đều được xây dựng dựa trên tính toán đó. Vào mùa đông năm 2020, khi đội bóng đang trôi dạt ở giữa bảng xếp hạng, Mikel Arteta đã bay đến Denver, Hoa Kỳ, cùng với giám đốc không thuộc nhóm điều hành lúc bấy giờ là Tim Lewis, để gặp chủ sở hữu Stan Kroenke. Arteta và Lewis đã trình bày một chiến lược dài hạn để đưa Arsenal trở thành câu lạc bộ hàng đầu.

Kế hoạch trở lại đỉnh cao và thành quả ban đầu

Sự xuất hiện của giám đốc kỹ thuật Edu vào mùa hè năm 2019 đã dẫn đến một cuộc tái cấu trúc triệt để hoạt động bóng đá của Arsenal. Nhiều bộ phận trong phòng tuyển trạch đã bị giải thể và thay thế bằng một đơn vị hoạch định chiến lược bóng đá mới thành lập. Đội ngũ đầy sáng tạo này được giao nhiệm vụ xây dựng một bức tranh chi tiết về tương lai của bóng đá Anh.

Bộ phận đó đã vạch ra sự suy tàn có thể xảy ra của các đối thủ nhiều năm trước đó. Arsenal đã dự đoán những thay đổi tiềm năng trong ban huấn luyện của các đối thủ cạnh tranh, bao gồm sự ra đi của Jurgen Klopp khỏi Liverpool. Họ đã dự báo sự phát triển theo độ tuổi của các cầu thủ như Salah, Van Dijk, De Bruyne. Dự đoán này không hoàn toàn chính xác, nhưng nó đã cung cấp cho ban lãnh đạo một khuôn khổ, cho phép Arsenal xây dựng một đội hình đạt đỉnh cao phong độ đúng lúc các đối thủ bắt đầu sa sút.

Ba lần liên tiếp về nhì từ năm 2023 đến 2025 cho thấy họ đã rất gần với chức vô địch, nhưng cần nhiều hơn thế. Khi cơ hội vô địch của Arsenal ngày càng đến gần hơn, việc bổ nhiệm Andrea Berta làm giám đốc thể thao vào tháng 3 năm ngoái đã dẫn đến một nỗ lực mạnh mẽ hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Cuối cùng, Arsenal đã thực hiện được kế hoạch mà họ đã vạch ra từ nhiều năm trước. Danh hiệu này không chỉ đơn thuần là chiến thắng trên sân cỏ. Nó là kết quả của một kế hoạch được xây dựng tỉ mỉ.

Tầm nhìn mà phái đoàn Arsenal trình bày với Stan Kroenke đã được vạch ra một cách chi tiết. Kroenke cảm thấy ông cần thêm thông tin chi tiết về hoạt động nội bộ của câu lạc bộ. Để cung cấp điều đó, ông đã tìm đến Lewis - một luật sư đáng tin cậy, người đã tư vấn cho ông chủ người Mỹ trong suốt quá trình mua lại Arsenal.

Lewis tiến hành một cuộc thanh lọc triệt để câu lạc bộ. Giám đốc bóng đá Raul Sanllehi ra đi, và cùng với ông là chính sách chuyển nhượng đã mang về những cái tên như Nicolas Pepe, David Luiz và Cedric Soares.

Một loạt các vụ cắt giảm nhân sự đã dẫn đến việc ra đời của bộ phận hoạch địch chiến lược bóng đá. Nhà phân tích Jason Ayto đã đảm nhiệm vai trò định hình lại đội ngũ tinh gọn này, với những đóng góp quan trọng từ Ben Knapper, Mark Curtis và sau này là James Ellis.

Arsenal đã phát triển một phương pháp tiếp cận rõ ràng đối với thị trường chuyển nhượng: trong tương lai, họ sẽ tìm cách ký hợp đồng với những cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống và có giá 40 triệu euro (34,6 triệu bảng/46,4 triệu đô la theo tỷ giá hiện tại) hoặc ít hơn.

Ban lãnh đạo của Arsenal.

Mùa hè năm 2021, Arsenal đã chiêu mộ sáu cầu thủ cho đội một, hầu hết đều đáp ứng các tiêu chí nêu trên. Những cầu thủ như Odegaard và Ben White sau này trở thành trụ cột của dự án.

Arsenal biết rằng chiến lược của họ khó có thể mang lại kết quả trong vài năm tới. Trong thời gian đó, họ đã trải qua một quá trình thanh lọc đội hình, chia tay những cầu thủ lớn tuổi nhưng được trả lương cao như Ozil và Luiz, chấm dứt hợp đồng với Pepe, Bellerin và Aubameyang.

Những tân binh được bổ sung vào đội hình nòng cốt bao gồm các sản phẩm của học viện câu lạc bộ như Bukayo Saka, Martinelli và Smith Rowe. Arsenal cố tình chiêu mộ một nhóm cầu thủ sinh cách nhau vài năm, những người có thể cùng nhau trưởng thành. Điều đó đã tạo nên một đội hình có mối quan hệ bền chặt.

Dự án đã cho thấy nhiều hứa hẹn ngay từ đầu, khi Arsenal trở lại đấu trường châu Âu và sau đó là Champions League sớm hơn dự kiến. Việc thường xuyên tham dự Champions League đã tạo điều kiện cho cho việc chiêu mộ cầu thủ. Arsenal đã nhắm đến những mẫu cầu thủ cụ thể bao gồm Jurrien Timber, David Raya và bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ, Declan Rice.

Arteta xuất sắc như thế nào?

Câu lạc bộ đã xây dựng được một đội hình ấn tượng. Nhưng để giành chiến thắng, họ cũng cần một huấn luyện viên đặc biệt. Chiến thắng tại FA Cup vào mùa hè năm 2020 của Arteta là minh chứng sớm cho tiềm năng của ông.

Ông không yêu cầu được thăng chức từ "huấn luyện viên trưởng" lên "nhà quản lý". Nhưng Arsenal đã làm điều đó để đưa người Tây Ban Nha vào các cuộc thảo luận chiến lược cấp cao. Ông có quyền truy cập vào các dữ liệu và số liệu kinh doanh quan trọng.

Điều đó vô cùng quan trọng: nó tạo ra cả sự tin tưởng và lòng trung thành. Những phẩm chất đó sẽ duy trì mối quan hệ giữa câu lạc bộ và huấn luyện viên trong những giai đoạn khó khăn.

Chính trong những thời điểm khó khăn đó, niềm tin của Arsenal vào Arteta càng được củng cố. Sau khi thua ba trận đấu đầu tiên của mùa giải 2021-22, máy quay phim tài liệu đã ghi lại cuộc trò chuyện giữa Josh Kroenke và Arteta. Người đồng sở hữu trấn an: "Những người duy nhất anh có thể tin tưởng là những người đang ở trong phòng với anh ngay bây giờ. Hãy tin tôi, tôi tin tưởng anh."

Danh hiệu đầu tiên của Arteta với Arsenal.

Arteta là một huấn luyện viên xuất sắc, với sự chú trọng đến từng chi tiết mà Arsenal chưa từng thấy trước đây. Mùa giải này, điều đó đặc biệt thể hiện rõ ở khả năng xử lý các tình huống cố định. Một trong những trợ lý của ông, Nicolas Jover, là chuyên gia về các tình huống cố định.

Arteta và Nicolas Jover.

Đối mặt với Man City, Arteta và Arsenal đã tìm ra cách khác để giành chiến thắng. Họ đã học hỏi các yếu tố từ mô hình của Guardiola, nhưng chú trọng nhiều vào khả năng kiểm soát và sự chắc chắn. Mối đe dọa từ khả năng tấn công bóng sống của Arsenal không sánh bằng City, nhưng hiệu quả trong các tình huống cố định lại vượt trội.

Sự quan tâm của Arteta đến tâm lý học thể thao là vô cùng lớn. Arsenal đã điều chỉnh bố cục phòng thay đồ dành cho đội khách tại sân Emirates vào mùa giải này, khiến nó trở nên chật chội hơn đối với các đối thủ.

Ông ấy đã làm việc không mệt mỏi để xây dựng văn hóa câu lạc bộ. Khi Arteta được bổ nhiệm lần đầu vào tháng 12 năm 2019, ông đã nhờ một người bạn thân tín dành ba tháng để khảo sát nhân viên ở nhiều vị trí khác nhau. Câu hỏi rất đơn giản: họ sẽ mô tả công việc tại Arsenal như thế nào? Phản hồi của họ có một từ mô tả nổi bật: “Độc hại”.

Kể từ đó, ông đã nỗ lực để chuyển đổi văn hóa đó, dựa trên ba giá trị cốt lõi: tôn trọng, tận tâm và đam mê. Trong những tuần cuối cùng của mùa giải, Arteta đã thường xuyên tổ chức các buổi tiệc nướng tại sân tập, đây là cơ hội để các cầu thủ và nhân viên khác gắn kết với nhau.

Arteta trong một buổi tập luyện.

Arteta là một huấn luyện viên khó tính. Ông ấy tràn đầy nhiệt huyết và khát khao chiến thắng. Phản ứng của ông trước khó khăn thường là tập luyện chăm chỉ hơn và làm việc nhiều giờ hơn. Tiêu chuẩn của ông rất cao và một số cầu thủ ngôi sao đã vi phạm những "điều không thể thương lượng" nổi tiếng của ông.

Những tranh chấp công khai với những ngôi sao như Ozil và Aubameyang lại đặt nền móng văn hóa cho dự án Arteta. Quan trọng hơn, ban lãnh đạo cấp cao của câu lạc bộ đã luôn ủng hộ ông. Điều đó đã trao cho Arteta quyền lực cần thiết để thúc đẩy quá trình tái thiết.

Arteta luôn tránh để đối thủ có bất kỳ lợi thế nào trước trận đấu. Việc Arteta né tránh trả lời các thông tin về chấn thương đã trở thành thương hiệu. Mùa giải này, các cầu thủ Arsenal chỉ biết đội hình xuất phát vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Trong những tuần gần đây, Arteta thậm chí còn ngừng việc công bố đội hình sớm cho các nhân viên câu lạc bộ.

Arteta đã tìm cách khai thác sức mạnh của đám đông khán giả tại Emirates và biến sân nhà thành pháo đài bất khả xâm phạm. Câu lạc bộ đã hợp tác chặt chẽ với các nhóm cổ động viên để cải thiện bầu không khí tại các trận đấu.

Arteta là nhân vật trung tâm trong thành công của Arsenal. Cuộc gặp gỡ giữa Arteta và Stan Kroenke vào năm 2020 ở Denver đã khởi động những thành công sau này. Hiện tại, Arteta có mối quan hệ trực tiếp với Josh Kroenke. Josh Kroenke ủng hộ kế hoạch của Arteta, can thiệp để giúp thúc đẩy các thương vụ chiêu mộ Rice, Hincapie và những người khác. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha từng rất thất vọng khi Arsenal không thể chiêu mộ thêm cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2025.

Mặc dù Arteta đồng thuận với cách tiếp cận của Arsenal, bản chất của ông là luôn đòi hỏi nhiều hơn. Ông là một người khuấy động và đầy nhiệt huyết, luôn thúc đẩy câu lạc bộ mở rộng tham vọng.

Người tiền nhiệm Wenger thường xuyên nói về tầm quan trọng của "sự nhất quán" hay "sức bền" trong động lực. Chỉ khát vọng thôi là chưa đủ, nó phải được duy trì. Arteta là động lực chính tại Arsenal, người thúc đẩy và nuôi dưỡng tham vọng của dự án, với những tiêu chuẩn không khoan nhượng giúp mọi người thi đấu tốt hơn.

Mùa giải 2024-2025 của Arsenal bị tàn phá bởi chấn thương, và mục tiêu chính của họ là tăng cường chiều sâu đội hình. Arsenal chọn cách phân bổ nguồn lực cho nhiều vị trí khác nhau. Họ muốn một đội hình hoàn chỉnh hơn là một đội hình xoay quanh những ngôi sao nổi tiếng. Cuối cùng, họ đã ký hợp đồng với tổng cộng tám cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng đó. Những nỗ lực mà Arsenal đã thực hiện trong mùa hè năm ngoái đã giúp họ duy trì phong độ suốt mùa giải. Đến giữa tháng Ba, họ vẫn còn tham gia tới bốn giải đấu

Đã có sự tiến hóa từ Arteta trong suốt mùa giải. Ông ấy đã đưa ra những quyết định lớn như việc sử dụng Myles Lewis-Skelly trong những tuần cuối mùa giải ở vị trí tiền vệ trung tâm. Arteta cũng tin tưởng vào các cầu thủ trẻ trong những thời điểm quan trọng, sử dụng cầu thủ 16 tuổi Max Dowman 12 lần trong suốt mùa giải. Bàn thắng ngoạn mục của Dowman vào lưới Everton hồi tháng 3 đã giúp Arsenal dẫn trước 10 điểm.

Max Dowman

Làm việc không ngừng nghỉ, đảm bảo thành công bền vững

Arsenal sẽ nhận chiếc cúp tại Selhurst Park vào Chủ nhật - ngày mà nó thuộc về họ một cách chính đáng. Arsenal giờ đây tập trung vào trận chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30 tháng 5. Nhưng điều gì sẽ đến sau đó? Arsenal được xây dựng để chiến thắng. Sau khi đã làm được điều đó, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

​Giám đốc điều hành Richard Garlick và giám đốc thương mại Juliet Slot đang giám sát doanh thu, cho phép câu lạc bộ tiếp tục đầu tư. James King, người kế nhiệm Garlick ở vị trí giám đốc điều hành bóng đá, được ghi nhận với công lao quan trọng trong việc đảm bảo tương lai lâu dài cho các tài năng trẻ. Josh Kroenke hiện có một vị trí trong đội ngũ lãnh đạo.

Arsenal hiện đang tăng cường nỗ lực chiêu mộ thế hệ ngôi sao kế cận, nhằm duy trì khả năng cạnh tranh trong tương lai. Họ tiếp tục đầu tư vào bộ phận Phân tích Bóng đá, hiện do Mark Curtis dẫn dắt. Ông đã giám sát việc cải tổ nội bộ bộ phận phân tích của Arsenal và tăng cường sự hiện diện của câu lạc bộ tại thị trường Nam Mỹ.

Arteta và Berta đang thúc đẩy đầu tư đáng kể vào đội một. Với việc nhiều câu lạc bộ lớn khác của Anh đang bước vào giai đoạn chuyển giao, họ cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để tận dụng cơ hội.

Chức vô địch mùa giải này đã được đảm bảo. Nhiệm vụ hiện tại là mang lại thành công bền vững.

(Theo The Athletic)