Pep Guardiola chúc mừng Arsenal sau khi chính thức thất bại ở cuộc đua vô địch

Chiến thắng 1-0 nghẹt thở của Arsenal trước Burnley, cùng với việc Man City để mất điểm trước Bournemouth, đã giúp Arsenal chính thức lên ngôi vương Ngoại hạng Anh 2025/26. Điều đặc biệt hơn cả, vinh quang này đến đúng vào thời điểm giới truyền thông đồng loạt đưa tin Pep Guardiola sẽ chia tay Etihad sau 1 thập kỷ gắn bó.

Mikel Arteta, người từng là trợ lý và học trò của Pep, nay đã hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng khổng lồ của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha để đánh bại chính người thầy. Nhận thất bại, chính Guardiola cũng đã thể hiện đẳng cấp khi gửi lời tri ân: "Chúc mừng Mikel, chúc mừng Arsenal, họ đã thi đấu thật phi thường và hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch này.

Thay mặt mọi người tại Man City, xin chúc mừng Mikel (Arteta) cùng toàn bộ ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ khi họ đã giành chức vô địch Premier League. Họ xứng đáng với điều đó”.

Man City chỉ có được 1 điểm trước Bournemouth

Man City mất điểm trước Bournemouth trong bối cảnh họ vừa thi đấu chung kết FA Cup. Đội bóng của Pep chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho màn so tài cùng Bournemouth. Và theo ông, chính vì quỹ thời gian quá eo hẹp do lịch thi đấu dày đặc đã khiến Man City không thể đua cùng Arsenal tới vòng cuối cùng

“Tôi rất muốn cuộc đua kéo dài đến phút cuối, nhưng hôm nay, các cầu thủ đã lộ rõ sự mệt mỏi. Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn thua ở thời khắc cuối cùng. Phải thừa nhận đối thủ thực sự rất mạnh và rất khó chơi”, Guardiola nhấn mạnh.

Cũng trong buổi họp báo này, Pep đã chĩa mũi dùi vào giới truyền thông, những người theo ông là đã gây ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ Man xanh bằng cách công bố thông tin ông rời Etihad. “Theo kinh nghiệm của tôi, khi truyền thông các anh công bố điều gì đó trong lúc giải đấu còn diễn ra, thì nó thường mang tới những điều rất, rất tệ”, Pep nhấn mạnh.

“Tôi có thể nói rằng mình vẫn còn 1 năm hợp đồng ở đây. Chúng tôi đã nói về điều này suốt thời gian qua. Người đầu tiên tôi nói chuyện là chủ tịch của mình. Chúng tôi mới là những người đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ nói chuyện, đơn giản là vậy, rồi sau đó mới đi đến quyết định”.

