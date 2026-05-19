Nhận định Bournemouth vs Man City, 01h30 ngày 20/5: Không còn đường lùi

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Bournemouth vs Man City, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây được đánh giá là trận cầu mang tính bước ngoặt, có thể định đoạt cả mùa giải của thầy trò HLV Pep Guardiola trong cuộc đua vô địch vô cùng kịch tính với Arsenal.

Nhận định trước trận đấu Bournemouth vs Man City

Man City bước vào trận đấu này với tư tưởng không còn gì để mất. Trong trận đấu sớm, Arsenal đã giành chiến thắng 1-0 trước Burnley để tái lập khoảng cách 5 điểm. Trong bối cảnh chỉ còn 2 trận trong tay, Man City hiểu rằng họ phải thắng cả 2, đồng thời mong Arsenal sảy chân.

Và trận gặp Bournemouth hôm nay nằm trong chuỗi những cơ hội cuối cùng của Man City. Trận đại chiến trên sân Vitality diễn ra trong một hoàn cảnh vô cùng nhạy cảm. Lúc này, Manchester City đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng và chịu áp lực cực lớn từ đối thủ trực tiếp Arsenal.

Có thể nói, bây giờ thầy trò Pep Guardiola vẫn phải tiếc nuối vì trận hòa 3-3 trước Everton cách đây không lâu. Bởi lẽ, nó đã khiến nửa xanh thành Manchester đánh mất lợi thế.

Rất may mắn, chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Crystal Palace tuần trước đã giúp họ thắp lên hy vọng mong manh. Thêm vào đó, việc vừa giành chức vô địch FA Cup vào cuối tuần qua chính là liều thuốc tinh thần to lớn cho Erling Haaland và các đồng đội, dù nó cũng dấy lên những lo ngại về sự suy giảm thể lực.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bournemouth vs Man City

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth dưới sự dẫn dắt của Andoni Iraola đang có một mùa giải 2025/26 cực kỳ thành công khi lọt vào Tốp 6 với 55 điểm. Đội chủ sân Vitality thể hiện một phong độ hủy diệt và biến thánh địa của mình thành "hiểm địa" thực sự.

5 trận gần nhất tại giải quốc nội, Bournemouth giành tới 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Hàng công của họ thi đấu bùng nổ, ghi trung bình 1,56 bàn/trận trên sân nhà. Hôm nay, CLB này sẽ thi đấu với trạng thái tâm lý hoàn toàn thoải mái vì mùa giải coi như đã hoàn thành. Nhưng đây là trận đấu chia tay HLV Andoni Iraola, người đã xác nhận rời Bournemouth sau mùa giải 2025/26. Do vậy, không thể nói chủ nhà hết động lực “chiến” Man City.

Về mặt lực lượng, HLV Guardiola đón nhận những tin tức tích cực. Tiền vệ trụ cột Rodri đã bình phục chấn thương háng để trở lại quán xuyến tuyến giữa. Ở hàng thủ, Man City có thể sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi trung vệ Abdukodir Khusanov và Marc Guehi. Đáng chú ý nhất là màn tái ngộ của tiền đạo Antoine Semenyo - cầu thủ đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp gần đây cho Man City - với chính đội bóng cũ Bournemouth.

Trong khi đó, tuyến giữa của Bournemouth sẽ có xáo trộn khi Ryan Christie vắng mặt. Lối chơi phòng ngự phản công của đội chủ nhà sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tiền đạo Evanilson và sự cơ động của Eli Junior Kroupi. Đó là điểm yếu, khiến Bournemouth có thể phải trắng tay tại sân nhà.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Man City

Bournemouth: Petrović; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi, Aït-Nouri; Silva, O'Reilly; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Dự đoán tỷ số: Bournemouth 1-2 Man City

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play

