Pep Guardiola chia tay Man City?

The Athletic và các trang báo hàng đầu tại xứ sở sương mù đồng loạt đưa tin nhà cầm quân người Tây Ban Nha được sẽ rời Man City sau mùa giải 2025/26, dù hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn đến năm 2027. Ban lãnh đạo "The Citizens" đã chuẩn bị sẵn kịch bản bổ nhiệm HLV Maresca thay thế cho Pep.

Maresca không phải gương mặt xa lạ với Man City. HLV người Italia từng làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ của CLB, dẫn dắt đội U21 Man City vô địch Premier League 2, trước khi thành trợ lý của Guardiola trong mùa giải ăn ba 2022/23. Maresca đã thấm nhuần triết lý của Pep, đó là lợi thế lớn. Vị chiến lược gia sinh năm 1980 đã dẫn dắt Leicester và Chelsea, qua đó đã tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng đảm nhận cương vị mới ở Man City.

Thông tin Guardiola rời đi sau mùa giải này làm dậy sóng làng bóng đá Anh. The Athletic gọi đây là dấu chấm hết cho một trong những triều đại thành công nhất lịch sử Premier League. Nhiều CĐV ngỡ ngàng vì chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn làm tốt công việc tại sân Etihad. Pep trực tiếp đưa về các nhân tố mới như Cherki, Semenyo, Guehi, ngỡ như ông sẽ xây dựng triều đại tiếp theo ở sân Etihad.

Trong 10 năm dẫn dắt Man City, Guardiola biến Man City thành thế lực thật sự để thống trị bóng đá Anh. Ông cùng "The Citizens" giành 20 danh hiệu lớn, trong đó có 6 chiếc cúp Premier League, một Champions League và vô số danh hiệu khác. Ở mùa giải 2017/18, Pep cùng Man City lập kỷ lục giành 100 điểm. Đến mùa 2022/23, triều đại của Pep tại Manchester chạm đến đỉnh cao với chiếc cúp vô địch Champions League.

Bàn tay nhào nặn của cựu HLV Barca đưa Man City từ tập thể hàng đầu Premier League đến thế thống trị tuyệt đối. Ông giúp Man City "lột xác" bằng việc sử dụng hiệu quả Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và sau này là Erling Haaland. Phần lớn cầu thủ Man City khi thi đấu dưới tay Pep được lột xác, cùng CLB trải qua một thập kỷ no nê danh hiệu.

Chưa rõ Guardiola sẽ dẫn dắt CLB khác hay tạm nghỉ ngơi. Ngay lúc này, các CLB hàng đầu đã chốt xong vị trí HLV.