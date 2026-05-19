Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Pep Guardiola chia tay Man City?

Hương Ly

TPO - Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Pep Guardiola rời sân Etihad khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Enzo Maresca là ứng viên số 1 tiếp quản ghế nóng của Man City.

skysports-pep-guardiola-manchester-city-7252019.jpg

The Athletic và các trang báo hàng đầu tại xứ sở sương mù đồng loạt đưa tin nhà cầm quân người Tây Ban Nha được sẽ rời Man City sau mùa giải 2025/26, dù hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn đến năm 2027. Ban lãnh đạo "The Citizens" đã chuẩn bị sẵn kịch bản bổ nhiệm HLV Maresca thay thế cho Pep.

Maresca không phải gương mặt xa lạ với Man City. HLV người Italia từng làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ của CLB, dẫn dắt đội U21 Man City vô địch Premier League 2, trước khi thành trợ lý của Guardiola trong mùa giải ăn ba 2022/23. Maresca đã thấm nhuần triết lý của Pep, đó là lợi thế lớn. Vị chiến lược gia sinh năm 1980 đã dẫn dắt Leicester và Chelsea, qua đó đã tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng đảm nhận cương vị mới ở Man City.

Thông tin Guardiola rời đi sau mùa giải này làm dậy sóng làng bóng đá Anh. The Athletic gọi đây là dấu chấm hết cho một trong những triều đại thành công nhất lịch sử Premier League. Nhiều CĐV ngỡ ngàng vì chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn làm tốt công việc tại sân Etihad. Pep trực tiếp đưa về các nhân tố mới như Cherki, Semenyo, Guehi, ngỡ như ông sẽ xây dựng triều đại tiếp theo ở sân Etihad.

Trong 10 năm dẫn dắt Man City, Guardiola biến Man City thành thế lực thật sự để thống trị bóng đá Anh. Ông cùng "The Citizens" giành 20 danh hiệu lớn, trong đó có 6 chiếc cúp Premier League, một Champions League và vô số danh hiệu khác. Ở mùa giải 2017/18, Pep cùng Man City lập kỷ lục giành 100 điểm. Đến mùa 2022/23, triều đại của Pep tại Manchester chạm đến đỉnh cao với chiếc cúp vô địch Champions League.

Bàn tay nhào nặn của cựu HLV Barca đưa Man City từ tập thể hàng đầu Premier League đến thế thống trị tuyệt đối. Ông giúp Man City "lột xác" bằng việc sử dụng hiệu quả Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và sau này là Erling Haaland. Phần lớn cầu thủ Man City khi thi đấu dưới tay Pep được lột xác, cùng CLB trải qua một thập kỷ no nê danh hiệu.

Chưa rõ Guardiola sẽ dẫn dắt CLB khác hay tạm nghỉ ngơi. Ngay lúc này, các CLB hàng đầu đã chốt xong vị trí HLV.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Hương Ly
#Pep Guardiola #Man City #Enzo Maresca #bóng đá Anh #Premier League #triều đại thành công #Pep rời Man City #HLV Man City

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe