Brazil chốt danh sách dự World Cup 2026: Neymar có tên!

TPO - Rạng sáng nay, HLV Carlo Ancelotti công bố danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 với rất nhiều bất ngờ. Các ngôi sao có phong độ cao như Antony, Joao Pedro bị loại, trong khi Neymar có tên cho dù đang gặp vấn đề về thể lực.

Người hâm mộ Brazil ăn mừng khi Neymar được xướng tên. Ảnh: AP

Neymar, 34 tuổi, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil với 79 bàn thắng nhưng đã gặp khó khăn trong việc lấy lại thể lực đỉnh cao kể từ khi bị rách dây chằng chéo trước đầu gối trái vào tháng 10 năm 2023. Anh đã chơi 8 trận cho Santos năm nay với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

“Anh ấy đã cải thiện thể lực, anh ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng tại World Cup này,” huấn luyện viên đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti, nói trong một cuộc họp báo ở Rio de Janeiro.

Ancelotti nói thêm rằng ông ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm cho một số vị trí trong đội hình, bao gồm cả Neymar. “Cậu ấy vẫn có thể cải thiện thể lực cho đến trận đấu đầu tiên của World Cup,” HLV người Italia giải thích. “Cậu ấy có kinh nghiệm ở những giải đấu như thế này, được các đồng đội yêu mến, cậu ấy có thể tạo ra một môi trường tốt hơn trong đội.”

Ngay trước khi đội hình của Ancelotti được công bố, Neymar đã thay đổi phần giới thiệu trên Instagram của mình một cách khá bất ngờ; anh chỉ ghi Santos là nơi mình đang thi đấu và thêm Brazil vào đó.

Đội hình 26 người của Brazil cũng bao gồm những cầu thủ trụ cột trong những năm gần đây, như Alisson, Marquinhos, Casemiro, Vinicius Júnior và Raphinha… Dù vậy, Ancelotti khiến giới mộ điệu bất ngờ khi gạch tên một số ngôi sao có phong độ cao ở châu Âu như Antony của Betis, Joao Pedro của Chelsea.

Ancelotti, người tiếp quản đội bóng vào tháng 5 năm 2025, đã không triệu tập Neymar cho đến thứ Hai.

HLV người Italia đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Brazil vào tuần trước đến World Cup 2030, nhưng ông đã có một quãng thời gian khó khăn ở Brazil cho đến nay với nhiều cầu thủ chấn thương vắng mặt trong đội hình World Cup; tiền đạo Rodrygo và Estevao là những người ông sẽ nhớ nhất ở Bắc Mỹ.

Brazil sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup của mình bằng trận đấu với Morocco tại New Jersey vào ngày 13 tháng 6, tiếp theo là Haiti và Scotland ở bảng C.