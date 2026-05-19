Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Brazil chốt danh sách dự World Cup 2026: Neymar có tên!

A Phi

TPO - Rạng sáng nay, HLV Carlo Ancelotti công bố danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 với rất nhiều bất ngờ. Các ngôi sao có phong độ cao như Antony, Joao Pedro bị loại, trong khi Neymar có tên cho dù đang gặp vấn đề về thể lực.

neymar.jpg
Người hâm mộ Brazil ăn mừng khi Neymar được xướng tên. Ảnh: AP

Neymar, 34 tuổi, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil với 79 bàn thắng nhưng đã gặp khó khăn trong việc lấy lại thể lực đỉnh cao kể từ khi bị rách dây chằng chéo trước đầu gối trái vào tháng 10 năm 2023. Anh đã chơi 8 trận cho Santos năm nay với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

“Anh ấy đã cải thiện thể lực, anh ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng tại World Cup này,” huấn luyện viên đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti, nói trong một cuộc họp báo ở Rio de Janeiro.

Ancelotti nói thêm rằng ông ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm cho một số vị trí trong đội hình, bao gồm cả Neymar. “Cậu ấy vẫn có thể cải thiện thể lực cho đến trận đấu đầu tiên của World Cup,” HLV người Italia giải thích. “Cậu ấy có kinh nghiệm ở những giải đấu như thế này, được các đồng đội yêu mến, cậu ấy có thể tạo ra một môi trường tốt hơn trong đội.”

Ngay trước khi đội hình của Ancelotti được công bố, Neymar đã thay đổi phần giới thiệu trên Instagram của mình một cách khá bất ngờ; anh chỉ ghi Santos là nơi mình đang thi đấu và thêm Brazil vào đó.

Đội hình 26 người của Brazil cũng bao gồm những cầu thủ trụ cột trong những năm gần đây, như Alisson, Marquinhos, Casemiro, Vinicius Júnior và Raphinha… Dù vậy, Ancelotti khiến giới mộ điệu bất ngờ khi gạch tên một số ngôi sao có phong độ cao ở châu Âu như Antony của Betis, Joao Pedro của Chelsea.

Ancelotti, người tiếp quản đội bóng vào tháng 5 năm 2025, đã không triệu tập Neymar cho đến thứ Hai.

HLV người Italia đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Brazil vào tuần trước đến World Cup 2030, nhưng ông đã có một quãng thời gian khó khăn ở Brazil cho đến nay với nhiều cầu thủ chấn thương vắng mặt trong đội hình World Cup; tiền đạo Rodrygo và Estevao là những người ông sẽ nhớ nhất ở Bắc Mỹ.

Brazil sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup của mình bằng trận đấu với Morocco tại New Jersey vào ngày 13 tháng 6, tiếp theo là Haiti và Scotland ở bảng C.

Danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2026

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Hậu vệ: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg)

Tiền vệ: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

A Phi
#Neymar #Brazil #World Cup 2026 #Carlo Ancelotti #Joao Pedro

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe