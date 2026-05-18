Thể thao

Mourinho tái xuất tại Real Madrid

Khanh Kiều

TPO - Theo thông tin từ chuyên gia săn tin hàng đầu Fabrizio Romano, Jose Mourinho đã đạt thỏa thuận miệng với Real Madrid cho bản hợp đồng kéo dài 2 năm.

Mourinho trở lại Real Madrid.

Sau khi không giành được danh hiệu nào trong mùa giải 2025/2026, ban lãnh đạo Real Madrid đã lên kế hoạch tìm kiếm một huấn luyện viên mới. Theo các nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha trong nhiều tuần vừa qua, HLV Jose Mourinho nổi lên là ứng viên số 1 cho chiếc "Ghế nóng" tại đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Vào ngày 18/5, chuyên gia săn tin hàng đầu Fabrizio Romano cho biết Jose Mourinho và Real Madrid đã đạt được thỏa thuận miệng, chỉ còn chờ ký kết các văn bản chính thức. Kế hoạch ban đầu là hợp đồng có thời hạn hai năm, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ đến Madrid sau trận đấu giữa Real Madrid và Athletic Bilbao.

HLV Mourinho hiện đang dẫn dắt Benfica và cùng đội bóng này đạt thành tích bất bại tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Cách đây ít ngày, Mourinho úp mở về tương lai trong buổi họp báo tại Benfica. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xác nhận đã nhận đề nghị gia hạn từ BLĐ đội bóng nhưng từ chối đưa ra quyết định ngay lập tức.

Trong sự nghiệp huấn luyện lừng lẫy, "Người đặc biệt" từng dẫn dắt nhiều đội bóng danh tiếng như Porto, Inter Milan, Chelsea, Real Madrid, Man United, Roma, Tottenham, Benfica. Ông có hai lần vô địch Champions League cùng với Porto và Inter, lần lượt vào các năm 2004 và 2010. Mourinho là HLV duy nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu giành được cả 3 danh hiệu lớn của UEFA. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng có quãng thời gian gắn bó với Real Madrid trong 3 năm (2010-2013).

Ông giúp Los Blancos đoạt cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào năm 2011, sau khi đánh bại Barcelona trong trận chung kết, vô địch siêu cúp Tây Ban Nha vào năm 2012. Chiến công lừng lẫy nhất của "Người đặc biệt" tại Madrid là chức vô địch La Liga vào mùa giải 2011/2012. Khi đó, Real Madrid kết thúc mùa giải với kỷ lục 100đ, ghi được 121 bàn thắng và bỏ xa Barcelona 9 điểm.

Trong nhiệm kỳ thứ 2 tại đội bóng thủ đô Tây Ban Nha, Mourinho có nhiệm vụ ổn định nội bộ, giải quyết các mâu thuẫn giữa các cầu thủ trong thời gian vừa qua. Và quan trọng nhất, Mourinho phải giúp Real Madrid phá thế thống trị của đại kình địch Barcelona tại La Liga, đồng thời đưa Real Madrid tiến đến danh hiệu Champions League lần thứ 16.

