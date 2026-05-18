Aaron Rai giành chiến thắng lịch sử tại PGA Championship 2026

TPO - Golfer người Anh Aaron Rai đã tạo nên hàng loạt cột mốc lịch sử khi vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ nhóm bám đuổi đông đảo để đăng quang tại PGA Championship trên sân Aronimink Golf Club đầy thử thách.

Golfer người Anh Aaron Rai nâng cao Wanamaker Trophy, sau khi giành chiến thắng tại giải PGA Championship 2026. Ảnh: AP

Cú putt để đời

Đây là major đầu tiên trong sự nghiệp của Rai. Anh trở thành golfer người Anh đầu tiên nâng cao Wanamaker Trophy kể từ Jim Barnes năm 1919, đồng thời là golfer không phải người Mỹ đầu tiên vô địch PGA Championship trong suốt một thập kỷ qua.

Trên sân Aronimink Golf Club đầy thử thách đã khiến rất nhiều ngôi sao mất phương hướng suốt bốn ngày tranh tài, golfer 31 tuổi lại thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trong vòng cuối.

Sau khi từng bước áp sát nhóm đầu, khoảnh khắc chói sáng ở hố 17 đã đưa Rai tiến thẳng vào lịch sử golf thế giới. Cú putt 69 feet ở hố 17, dài thứ hai suốt cả tuần đấu để mang về điểm birdie, đã định đoạt chức vô địch. Rai khép lại vòng đấu với 65 gậy (-5), qua đó kết thúc giải ở tổng điểm -9.

Aaron Rai thực hiện cú putt tại hố 17 ở chung kết giải PGA Championship 2026. Ảnh: AP

Điểm số này giúp anh vượt qua Jon Rahm và Alex Smalley đúng 3 gậy. “Mọi thứ thật thần kỳ", Rai chia sẻ sau chiến thắng, trong bối cảnh anh từng nhiều lần không thể tập luyện đầy đủ ở mùa giải năm nay vì chấn thương cổ. “Đây là một mùa giải đầy thất vọng, nên việc đứng ở đây lúc này vượt xa mọi tưởng tượng của tôi".

Chiến thắng giúp Rai trở thành golfer người Anh thứ 8 giành major kể từ sau Thế chiến II, gia nhập danh sách những huyền thoại như Henry Cotton, Tony Jacklin, Nick Faldo, Justin Rose, Danny Willett và Matt Fitzpatrick.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các golfer Vương quốc Anh giành chiến thắng ở hai major đầu tiên của năm, sau khi Rory McIlroy bảo vệ thành công danh hiệu The Masters hồi tháng 4.

Rai lạnh lùng, các ngôi sao hụt hơi

Aaron Rai đứng vững giữa áp lực khủng khiếp trong ngày thi đấu cuối cùng bởi bảng xếp hạng sít sao giữa những tên tuổi lớn. Nhưng anh không mắc sai lầm lớn nào, trong khi hàng loạt ngôi sao lần lượt gục ngã.

Rory McIlroy, người hướng tới danh hiệu PGA Championship thứ ba, đánh vòng cuối 69 gậy (-1), đạt tổng điểm (-4) và xếp T7.

Golfer Bắc Ireland khởi đầu đầy hứa hẹn với birdie ở hố 2, nhưng chuỗi 10 hố par liên tiếp khiến hy vọng dần trôi xa, trước khi bogey ở hố 13 par-4 đã chấm dứt cơ hội cạnh tranh.

Việc liên tục đánh lệch fairway trở thành vấn đề lớn với McIlroy. Anh chỉ trúng 4/14 fairway trong vòng cuối và không thể birdie bất kỳ hố par-5 nào ở ngày chung kết, khép lại tuần đấu với điểm even-par ở các hố dài.

“Tôi tự hào vì đã tạo cho mình cơ hội", McIlroy chia sẻ. "Nhưng có 3 hố tôi sẽ còn tiếc rất lâu. Không ghi birdie ở hai hố par-5 rồi bogey ở hố par-4 đã lấy mất cơ hội chiến thắng của tôi".

Rory McIlroy và Jon Rahm không thể chạm tay vào Wanamaker Trophy. Ảnh: AP

Trong khi đó, Jon Rahm khởi đầu bùng nổ với điểm birdie ở 2 hố đầu để nhanh chóng vươn lên đồng dẫn đầu ở điểm -6. Tuy nhiên, các bogey ở hố 3 và 7 khiến golfer người Tây Ban Nha đánh mất lợi thế. Dù birdie cả 2 hố par-5 ở chặng cuối, Rahm vẫn không thể theo kịp tốc độ quá ấn tượng của Rai.

Ludvig Aberg và Justin Rose cũng không thể tạo nên màn tăng tốc quyết định. Aberg từng áp sát cuộc đua vô địch, nhưng 3 bogey trong 4 hố đã phá hỏng tất cả khiến anh chỉ kết thúc đồng hạng 4 ở điểm -5.

Với Scottie Scheffler, golfer số một thế giới tiếp tục trải qua một tuần đấu thất vọng. Anh bỏ lỡ tới 13 cú putt dưới 10 feet và khép lại giải ở vị trí đồng hạng 14 với điểm -2, kém Rai 7 gậy.

Nhà vô địch của sự điềm tĩnh

Suốt cả tuần tại Aronimink, các chuyên gia dự đoán chức vô địch sẽ thuộc về một golfer chơi bằng chiến thuật và sự kiên nhẫn. Aaron Rai, vốn nổi tiếng bởi phong cách thi đấu điềm tĩnh, đã từng bước xây dựng chiến thắng theo đúng cách như vậy.

Khả năng giữ bóng trên fairway trở thành vũ khí quan trọng nhất của anh. Rai đứng thứ 4 toàn giải ở thống kê trúng fairway, khi mà nhiều đối thủ cạnh tranh không thể duy trì trong điều kiện sân đấu cực khó.

Rai ghi eagle ở hố 9 par-5 để mở màn cuộc lội ngược dòng. Khi nâng điểm số lên -7 nhờ các birdie ở hố 11 và 13, thế trận bắt đầu nghiêng hẳn về phía golfer người Anh.

Birdie ở hố par-5 số 16 giúp Rai tạo khoảng cách an toàn, trước khi cú putt gần như “không tưởng” ở hố 17 đưa anh chạm tay chức vô địch.

Khi khép lại cuộc đua với khoảng cách 3 gậy so với nhóm bám đuổi, Rai mới để lộ chút cảm xúc. Một cái siết tay giữa tiếng reo hò vang dội của khán giả. Một hình ảnh phản chiếu hoàn hảo cho cách Rai trở thành nhà vô địch major: bình thản giữa tâm bão.

“Thật ra tôi không hề cố gắng đưa bóng vào hố", Rai cười khi ôm Wanamaker Trophy, nói về cú putt ở hố 17. “Bóng của cờ tạo ra một đường nhìn rất đẹp ở khoảng 10 feet nên điều đó giúp tôi hình dung tốt hơn. Bóng đi đúng hướng và thật tuyệt vời khi thấy nó rơi xuống hố".