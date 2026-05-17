Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Casemiro nghẹn ngào chia tay sân Old Trafford

Hương Ly

TPO - Tiền vệ người Brazil đã chơi trận cuối cùng trong màu áo trên sân Old Trafford, trước khi rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do ở hè năm nay.

ap26137484180644.jpg
Hình ảnh cuối của Casemiro trong màu áo MU tại Old Trafford. Ảnh: ﻿AP.

Casemiro gọi CĐV MU là những người tuyệt vời nhất, đồng thời gửi lời tri ân đến ban lãnh đạo đội bóng, HLV Michael Carrick và các đồng đội trong khoảnh khắc chia tay tại sân Old Trafford. Tiền vệ người Brazil đưa vợ và 2 con xuống sân Old Trafford, cùng anh tận hưởng những phút giây cuối cùng ở nửa đỏ thành Manchester.

Tiền vệ người Brazil rơm rớm nước mắt khi số đông CĐV cất vang bài hát dành riêng cho anh tại MU. Trước đó, Casemiro được HLV Carrick rút khỏi sân ở những phút cuối trận. Phần lớn CĐV trên khán đài, kể cả những người ủng hộ Nottingham cũng đứng dậy vỗ tay và tán dương cựu sao Real Madrid.

Ngày chia tay của Casemiro với sân Old Trafford trở nên trọn vẹn khi MU đánh bại Nottingham 3-2. Tuyển thủ Brazil vẫn chơi tốt như mọi khi, chỉ tiếc là không ghi thêm bàn để đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng tại sân Old Trafford.

Theo thông báo từ trước của MU, Casemiro sẽ rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do. Quyết định từ MU và Casemiro đưa ra trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26 mở cửa. Càng về cuối mùa, Casemiro chơi càng hay cùng MU. CĐV ra sức kêu gọi ban lãnh đạo giữ chân tiền vệ sinh năm 1992 thêm 2 năm. Tuy nhiên, không có cú lật kèo nào xảy ra.

Trong 4 mùa giải khoác áo MU, Casemiro ra sân 160 trận, đóng góp 9 bàn. Ở mùa giải này, Casemiro thể hiện phong độ kinh ngạc. Với 9 bàn ghi được cho MU trên mọi đấu trường, cựu sao Real có mùa giải "săn bàn" hiệu quả nhất trong sự nghiệp. Đa phần bàn thắng của Casemiro đến từ đánh đầu.

MU buông Casemiro vì mức lương quá cao của tiền vệ này. Tuyển thủ Brazil đang nhận 350.000 bảng/tuần, ở thời điểm mà thể lực của anh ngày càng sa sút. Sau khi rời sân Old Trafford, nhiều khả năng Casemiro gia nhập Inter Miami tại giải MLS, hội ngộ với Lionel Messi và Rodrigo De Paul.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Hương Ly
#Casemiro #Old Trafford #MU #Chia tay #Chuyển nhượng #Casemiro chia tay MU #hình ảnh casemiro #tin casemiro

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe