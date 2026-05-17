Nhận định MU vs Nottingham, 18h00 ngày 17/5: Casemiro chia tay sân Old Trafford

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Nottingham, vòng 35 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, phong độ, thành tích đối đầu. Còn gì ngọt ngào hơn nếu MU thắng Nottingham để làm quà chia tay Casemiro, đồng thời là món quà mừng Michael Carrick chuẩn bị ký hợp đồng chính thức.

Nhận định trước trận MU vs Nottingham

MU trở về sân nhà để tiếp đón Nottingham sau kết quả hòa không bàn thắng trước Sunderland ở vòng đấu trước. Trận hòa đó cắt đứt chuỗi 23 trận liên tiếp ghi bàn của Quỷ đỏ tại Premier League. Thêm một trận đấu trôi qua mà Bruno Fernandes chưa thể cân bằng kỷ lục kiến tạo của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện sở hữu 19 đường chuyền dọn cỗ và anh chỉ cần thêm đúng một pha kiến tạo nữa để san bằng kỷ lục, thậm chí tiến tới việc lập kỷ lục mới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, Manchester United duy trì chuỗi 4 trận bất bại (thắng 3, hòa 1) và nắm chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng tấm vé dự Champions League mùa sau. Nhà cầm quân người Anh đang ghi điểm mạnh mẽ khi ông chỉ nhận vỏn vẹn 2 thất bại sau 15 trận nắm quyền, qua đó sắp được ký hợp đồng chính thức.

Bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest chứng minh họ không phải là một đối thủ dễ xơi. Đoàn quân của HLV Vítor Pereira vừa cầm hòa Newcastle 1-1 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Elliot Anderson. Kết quả này giúp Forest kéo dài mạch bất bại lên con số 8 (thắng 4, hòa 4) - chuỗi thành tích ấn tượng nhất của họ tại giải đấu cao nhất xứ sương mù kể từ mùa giải 1995/96.

Đội khách đã chắc chắn trụ hạng an toàn và họ thể hiện sức mạnh đáng sợ mỗi khi rời xa tổ ấm. Trừ chuyến làm khách trước Aston Villa tại bán kết Europa League, Forest toàn thắng cả 3 trận sân khách gần nhất tại Premier League, ghi tới 11 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần.

Đêm nay, Casemiro là cái tên tâm điểm. Tiền vệ Brazil sẽ chơi trận cuối cùng tại Old Trafford trước khi nói lời chia tay cổ động viên MU.

Phong độ, lịch sử đối đầu MU vs Nottingham

MU đã biến Old Trafford thành một pháo đài vững chắc trong những trận đấu tri ân khán giả nhà vào cuối mùa. Họ chỉ nhận đúng một thất bại trong các trận đấu cuối cùng trên sân nhà suốt 18 năm qua. Đêm nay, MU có rất nhiều lý do để quyết tâm thắng Nottingham, qua đó tạo động lực để hướng đến quãng thời gian tiếp theo.

Dù vậy, Nottingham đang có cái duyên đặc biệt để gây bất ngờ trước MU. Đội bóng này giành chiến thắng ở trận sân khách cuối cùng trong cả hai mùa giải gần nhất. Mùa trước, "The Tricky Trees" từng gieo sầu cho MU bằng chiến thắng 3-2 tại Old Trafford. Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, MU không thắng nổi Nottingham.

Thông tin lực lượng MU vs Nottingham

MU không có sự phục vụ của Matthijs de Ligt do chấn thương lưng. Trung vệ này đã vắng mặt suốt 23 trận đấu vừa qua và vừa lên bàn mổ. Tiền đạo Benjamin Sesko cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vấn đề ở ống chân, sau khi lỡ trận Sunderland. Nếu chân sút người Slovenia ngồi ngoài, Joshua Zirkzee có thể tiếp tục lĩnh xướng hàng công của đội chủ nhà.

Bên kia chiến tuyến, cơn bão chấn thương quét qua đội hình Nottingham khiến hai hậu vệ trụ cột Murillo và Ola Aina gần như chắc chắn vắng mặt. Tiền vệ Morgan Gibbs-White dính chấn thương đầu khá nặng trong trận thắng Chelsea nhưng anh đã tập luyện với mặt nạ bảo vệ và nhiều khả năng vẫn kịp ra sân. Bù lại, đội khách đón nhận tin vui khi cầu thủ chạy cánh Dan Ndoye chuẩn bị trở lại danh sách đăng ký, trong khi tiền vệ Ibrahim Sangare đã tập luyện bình thường cùng đội một.

Đội hình xuất phát MU vs Nottingham.