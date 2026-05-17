Thể thao

Chán nản sau thất bại ở Cúp châu Á, Ronaldo bỏ lễ trao huy chương

Đặng Lai

TPO - Nỗi thất vọng lớn lại một lần nữa bao trùm lên Cristiano Ronaldo khi Al Nassr nhận thất bại đau đớn 0-1 trước Gamba Osaka trong trận chung kết AFC Champions League 2. Sau trận, siêu sao người Bồ Đào Nha đã chọn cách quay lưng, tạo nên hình ảnh gây tranh cãi trong đêm chung kết tại Riyadh.

Ronaldo đi vào phòng thay đồ khi đội chủ chuẩn bị nhận huy chương

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trong khi toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ Al Nassr nén đau ở lại sân để chuẩn bị thực hiện nghi thức nhận huy chương bạc. Lúc này, Cristiano Ronaldo đã đi thẳng vào đường hầm.

Ống kính truyền hình đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc CR7 đứng thất thần trên sân trong vài giây, trước khi dứt khoát bước đi hướng về phía phòng thay đồ, bỏ mặc buổi lễ vinh danh đội á quân đang diễn ra ngay phía sau. Khi các đồng đội xếp hàng nhận tấm huy chương bạc, vị trí của người đội trưởng hoàn toàn trống vắng.

Hành động bỏ qua lễ trao giải của Ronaldo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông quốc tế. Đây được xem là phản ứng đầy cảm xúc. Phản ứng đó đã tóm gọn nỗi thất vọng xung quanh một chiến dịch thất bại nữa của cầu thủ 41 tuổi tại Saudi Arabia.

Trước trận đấu, Al Nassr nắm lợi thế cực kỳ lớn. Được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả và sở hữu đội hình gần như mạnh nhất, đoàn quân của HLV Jorge Jesus được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để mang về danh hiệu châu lục lớn đầu tiên trong kỷ nguyên Ronaldo.

Thế nhưng, màn trình diễn nghèo nàn đã khiến gã khổng lồ Saudi Arabia một lần nữa phải trắng tay. Cả trận, họ dứt điểm tới 20 lần, trúng đích 6 (Gamba Osaka chỉ trúng đích 1) nhưng không ghi bàn nào và đành chấp nhận thua 0-1.

Hành động quay lưng với tấm huy chương á quân của Ronaldo không chỉ cho thấy cái tôi và khát vọng chiến thắng mãnh liệt, mà còn tóm gọn sự bất lực của anh kể từ khi chuyển đến Trung Đông chơi bóng. Một chiến dịch thất bại nữa lại trôi qua, và hình ảnh Ronaldo cô độc bước vào đường hầm đã phản ánh rõ nét sự rạn nứt trong giấc mơ chinh phục danh hiệu của anh trên đất Saudi Arabia.

#Cristiano Ronaldo #AFC Champions League #Al Nassr #thất bại #huy chương #Saudi Arabia #Ronaldo #C2 châu Á

