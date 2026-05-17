Hồng Lệ và Anh Khôi vô địch giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026

Sáng sớm 17/5, Nguyễn Thị Hồng Lệ và Huỳnh Anh Khôi đã vô địch các nội dung sở trường tại giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026.

Hồng Lệ khẳng định đẳng cấp khi về nhất cuộc đua

Sáng 17/5, giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 - Dấu chân thành phố Cảng đã chính thức diễn ra tại đảo Vũ Yên, TP.Hải Phòng với sự tham gia của hơn 8.000 VĐV trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trực tiếp dự và tham gia chạy tại giải.

Diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2026, giải chạy năm nay không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), đồng thời lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Giải quy tụ hàng chục CLB runners trên khắp cả nước như CLB Runners MAE thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, CLB Runners Bắc Hà của tỉnh Lào Cai, CLB 1983 Vietnam Runners, Đặng Xá Runner, Bắc Ninh Runners hay Thủy Nguyên Runners Hải Phòng. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều VĐV nổi bật như Phạm Thị Hồng Lệ - chủ nhân nhiều huy chương SEA Games ở cự ly marathon 42 km hay Huỳnh Anh Khôi - người được xem là ngôi sao sáng trong giới mar phong trào Việt Nam.

BTC cho biết hơn 8.000 VĐV đã hoàn thành các cự ly thi đấu của Hải Phòng Legacy Marathon 2026. Thành công của giải đấu có sự đồng hành của nhiều đối tác chiến lược.

Và không nằm ngoài dự đoán, "nữ hoàng marathon Việt Nam" Phạm Thị Hồng Lệ đã về nhất nội dung 42 km nữ, về nhì là VĐV Hoàng Hương Thủy trong khi VĐV Lê Minh Tuân cán đích ở vị trí thứ ba.

Ở nội dung 42 km nam, Huỳnh Anh Khôi cũng khẳng định đẳng cấp hàng đầu Việt Nam khi cán đích ở vị trí đầu tiên trong khi Lê Văn Hương về nhì và Vũ Trọng Long xếp thứ ba chung cuộc.

​