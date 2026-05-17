Nhận định Thép Xanh Nam Định vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 17/5: Cuộc chiến danh dự

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs Thể Công Viettel, vòng 23 LPBank V.League 2025/26, lúc 18h00 ngày 17/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Không còn mục tiêu vô địch, cả Thép Xanh Nam Định và Thể Công Viettel đều có lý do để chiến đấu. Một bên là danh dự của cựu vương, một bên là cuộc đua giữ vị trí Á quân đầy áp lực phía sau.

Nhận định trước trận đấu

Thép Xanh Nam Định bước vào giai đoạn cuối mùa giải với tâm thế khá đặc biệt. Sau thất bại trước Selangor FC ngay trên sân nhà ở bán kết lượt về giải CLB Đông Nam Á 2025/26, giấc mơ vươn tầm khu vực của đội bóng thành Nam đã chính thức khép lại.

Tại LPBank V.League 2025/26, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đang đứng ở vị trí thứ 6 với 31 điểm. Về lý thuyết, họ đã chắc suất trụ hạng, nhưng khoảng cách an toàn ấy lại đi kèm áp lực danh dự. Một đội bóng từng hai lần liên tiếp bước lên đỉnh cao không thể chấp nhận khép lại mùa giải ở nửa sau bảng xếp hạng. Chính vì vậy, những vòng đấu còn lại mang ý nghĩa giữ hình ảnh và khẳng định lại vị thế, thay vì chỉ mang tính thủ tục.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel bước vào trận đấu với mục tiêu rất rõ ràng: củng cố vị trí trong nhóm đầu. Họ đang đứng vị trí thứ 2 trên BXH với 46 điểm. Dưới thời HLV Velizar Popov, đội bóng áo lính gần như đã không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi CAHN (57 điểm) đã tiến rất gần đến ngôi vương. Tuy nhiên, cuộc đua top 2 vẫn chưa ngã ngũ khi khoảng cách với nhóm bám đuổi phía sau, đặc biệt là Ninh Bình, chỉ là 2 điểm.

Điều đó khiến chuyến làm khách tại Thiên Trường trở nên mang tính bản lề. Một chiến thắng không chỉ giúp Thể Công Viettel giữ vững vị trí Á quân, mà còn giảm thiểu rủi ro phải bước vào vòng cuối trong thế bị động, đặc biệt khi họ còn phải đối đầu trực tiếp với CAHN ở chặng hạ màn.

Với Nam Định, dù không còn mục tiêu cụ thể về điểm số, lợi thế sân nhà cùng áp lực danh dự vẫn buộc họ phải chơi với tinh thần cao nhất. Trong khi đó, Thể Công Viettel hiểu rằng bất kỳ sự chủ quan nào ở thời điểm này đều có thể khiến họ trả giá trong cuộc đua thứ hạng.

Trận đấu hứa hẹn sẽ không chỉ là màn so tài về chiến thuật, mà còn là cuộc kiểm chứng bản lĩnh của hai đội trong giai đoạn cuối mùa.

Thông tin lực lượng

Nam Định sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh do án treo giò.

Bên phía đối diện, Thể Công Viettel cũng gặp vấn đề tương tự khi tiền vệ Hoàng Minh không thể ra sân vì lý do treo giò.

Đội hình dự kiến

Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Kevin Phạm Ba, Lucas Araujo, Văn Tới, Tuấn Dương, Văn Vĩ, Romulo, Caio Cesar, Hồng Duy, Percy Tau, Xuân Son.

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tiến Dũng, Kyle Colona, Văn Khang, Tuấn Tài, Paolo Tapeu, Văn Tú, Văn Nam, Mạnh Dũng, Wesley Nata, Lucao.

Dự đoán tỷ số: Thép Xanh Nam Định 1-2 Thể Công Viettel

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

