Công an Hà Nội vô địch V.League sớm 3 vòng

TPO - Tối 17/5, Công an Hà Nội đã đánh bại Đông Á Thanh Hoá 2-0 trong cuộc đối đầu vòng 23 LPBank V.League 2025/26. Kết quả đưa Công an Hà Nội vô địch sớm 3 vòng đấu với 60 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 11 điểm.

foul HẾT GIỜ! CAHN chính thức vô địch LPBank V-League 2025/26 Đánh bại Đông á Thanh Hóa với tỷ số 2-0, CAHN chính thức lên ngôi vô địch LPBank V-League 2025/26 trước 3 vòng đấu. Sau 23 vòng đấu, CAHN giành 60 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 11 điểm trong khi mỗi đội chỉ còn lại 3 trận chưa đấu. goal VÀO! 2-0 cho CAHN 90+8': CAHN phản công nhanh, Alaves tăng tốc bên cánh trái và đâm thẳng vào vòng cấm Thanh Hóa trước khi sút bóng cực mạnh ở góc hẹp khiến thủ môn Eli Niê không thể cản phá. 2-0 cho CAHN. report Thanh Hóa cố gắng trong "vô vọng" 90+5': Thanh Hóa đang cố gắng tìm bàn gỡ, nhưng việc kém người khiến các đợt tấn công của họ rất bế tắc. time Hiệp 2 có 9 phút bù giờ goal VÀO! Alan mở tỷ số trên chấm 11m 88': Một số cầu thủ CAHN muốn Alan nhường quyền sút cho Đình Bắc kéo dài thành tích ghi bàn liên tiếp, nhưng tiền đạo này từ chối. Trên chấm 11, Alan dứt điểm cực mạnh ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. var VAR! CAHN hưởng phạt đền! 85': Tổ VAR vào cuộc kiểm tra lại tình huống Đình Bắc đi bóng dứt điểm vài phút trước và trọng tài chính quyết định thổi phạt đền cho CAHN. report KHÔNG VÀO! Vẫn là Đình Bắc hụt bàn 82': Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm Thanh Hóa để dứt điểm, nhưng anh vẫn chậm một nhịp so với hậu vệ áo vàng và sút trượt bóng rất đáng tiếc. report KHÔNG VÀO! Đình Bắc sút bóng chệch cột dọc 77': Đình Bắc nhận bóng trong vòng cấm Thanh Hóa, anh bình tĩnh ngoặt bóng lừa hậu vệ đối thủ và sút về góc xa. Bóng đi căng, nhưng đi chệch khung thành. report VAR! Không có bàn thắng cho CAHN 72': Sau gần 10 phút hội ý và xem lại video, trọng tài quyết định hủy bàn thắng của Artur. Ông cho rằng Alan đã việt vị và tham gia vào tình huống này trước khi Artur ghi bàn. var VAR! Bàn thắng của Artur chưa được công nhận 70': Tổ VAR đã vào cuộc kiểm tra bàn thắng của Artur. Sau gần 5 phút hội ý, trọng tài Ngô Duy Lân mới chạy ra ngoài xem lại tình huống. Và ông vẫn chưa đưa ra quyết định. goal VÀO! Artur mở tỷ số trận đáu 64': Ngay khi có lợi thế hơn người, CAHN đã tìm được bàn mở tỷ số nhờ công Leo Artur. Số 10 cởi áo ăn mừng và lập tức phải nhận thẻ vàng. red Ngọc Hà nhận thẻ đỏ 59': Ngọc Hà nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân. report KHÔNG VÀO! Thủ môn Thanh Hóa cứu thua 51': Niê vừa có pha cứu thua rất tốt sau pha sút bóng hiểm hóc của Artur. report Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: CAHN 0-0 Thanh Hóa CAHN cần thắng Thanh Hóa để vô địch sớm. Họ nhập cuộc khá tốt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng thiếu may mắn. time Hiệp 1 có 3 phút bù giờ report Đình Bắc nỗ lực không thành công 38': Từ cánh trái, Đình Bắc đi bóng ngược lên và vòng ra vòng cấm Thanh Hóa để dứt điểm nhưng không thành công. report Vẫn chưa có bàn thắng 35': CAHN vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu và áp đảo Thanh Hóa. Tuy nhiên, sân ướt khiến họ không thể tăng tốc như thường lệ và chưa thể ghi bàn. report KHÔNG VÀO! Quang Hải sút phạt trúng xà ngang 29': Từ vị trí đá phạt thuận lợi, Nguyễn Quang Hải sút phạt hàng rào tuyệt đẹp khiến thủ môn Thanh Hóa "bó tay". Tuy nhiên, bóng lại đi trúng xà ngang bật ra ngoài. CAHN vẫn đang rất thiếu may mắn. var Cầu thủ Thanh Hóa thoát thẻ đỏ 27': Cầu thủ Thanh Hóa phạm lỗi nguy hiểm ở sát vòng cấm. VAR vào cuộc kiểm tra thẻ đỏ, nhưng cuối cùng đồng ý với quyết định rút thẻ vàng của trọng tài chính. report KHÔNG VÀO! Artur sút xa trúng cột dọc 17': CAHN có thêm cơ hội ghi bàn. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Leo Artur sút xa hiểm hóc vào góc gần khiến thủ môn Niê không kịp phản ứng. Tuy nhiên, bóng đập trúng cột dọc bật ra ngoài. report KHÔNG VÀO! Quang Vinh suýt lập công 15': Đình Bắc đánh gót cho Văn Đô thoát xuống bên cánh phải và căng ngang đưa bóng vào trong. Alan sút trượt, nhưng vô tình đưa bóng chạm vào Quang Vinh đổi hướng. Dù vậy, bóng vẫn đi chệch cột dọc Thanh Hóa trong gang tấc. report Alan sút bóng trúng cột dọc Thanh Hóa 12': Lê Văn Đô thoát xuống rất nhanh bên cánh phải và căng ngang cho Alan dứt điểm một chạm. Bóng đập vào cột dọc Thanh Hóa, nhưng trọng tài cũng xác định bóng ra đường biên ngang trước khi Lê Văn Đô chuyền bóng. report Trời đang mưa to ở Hàng Đẫy 8': Trời đang mưa khá nặng hạt tại Hàng Đẫy khiến mặt sân trở nên trơn trượt và khiến hai đội gặp khó khăn trong việc triển khai bóng tấn công. report NGUY HIỂM! Lê Văn Đô giải nguy cho CAHN 3': Từ đường chuyền dài của Thanh Hóa, bóng đi với quỹ đạo lạ khiến thủ môn Nguyễn Filip băng ra lỡ trớn. Một cầu thủ áo vàng giành được bóng và chuyền ngang cho đồng đội ở vị trí thuận lợi, nhưng Lê Văn Đô kịp băng lên cắt bóng giải nguy cho CAHN. start Trận đấu bắt đầu photo Các cầu thủ Công an Hà Nội hoàn thành khởi động tatic Đội hình xuất phát

Sau các thất bại đáng tiếc ở đấu trường châu lục và Cúp Quốc gia, Công an Hà Nội dồn sức vào V-League và thể hiện phong độ không thể cản phá. Tính từ trận thua Hà Nội FC vào ngày 8/3, đội bóng ngành công an đã có 8 trận liên tiếp bất bại - trong đó thắng đến 7 trận.

Phong độ “hủy diệt” này giúp Công an Hà Nội bứt phá trên bảng xếp hạng, bỏ xa đội nhì bảng Thể Công Viettel 11 điểm chỉ sau 22 vòng đấu. Khoảng cách này đồng nghĩa với việc Công an Hà Nội sẽ lên ngôi sớm nếu đánh bại Đông Á Thanh Hóa vào tối nay. Khi đó, họ sẽ hơn Thể Công Viettel 14 điểm và chắc chắn vô địch khi đối thủ chỉ còn 4 trận đấu.

Ở hướng ngược lại, Đông Á Thanh Hóa vẫn đang trong giai đoạn vượt khó đầy ấn tượng. Bất chấp khó khăn về tài chính, đội bóng xứ Thanh đã bất bại 4 vòng gần nhất (thắng 2, hòa 2), qua đó chiếm được vị trí an toàn.

Trước vòng đấu này, Thanh Hóa đã hơn nhóm xuống hạng 7 điểm và gần như chắc chắn sẽ trụ hạng thành công. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của HLV Mai Xuân Hợp và các học trò.

Người hâm mộ cũng kỳ vọng Thanh Hóa tiếp tục duy trì quyết tâm hiện tại để tạo ra bất ngờ trên sân Công an Hà Nội, qua đó giúp cuộc đua vô địch tiếp diễn thêm ít nhất một vòng. Tất nhiên, điều này rất khó xảy ra nếu xét theo tương quan lực lượng và phong độ của hai đội.