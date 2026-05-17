Hà Nội FC dội mưa gôn trong trận 'thủy chiến' trên sân PVF-CAND

Đặng Lai

TPO - Tại vòng 23 giải bóng đá LPBank V.League 1 diễn ra chiều tối 17/5, Hà Nội FC đã khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng đậm đà 4-0 ngay trên sân của PVF-CAND. Trận đấu diễn ra dưới trời mưa tầm tã và một cơn mưa gôn đã được đội bóng thủ đô tạo ra.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả hai đội bóng khi chủ nhà PVF-CAND khát điểm để thoát hiểm, trong khi Hà Nội FC phải chịu áp lực nặng nề từ trận thua Thanh Hóa vòng trước.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, màn so tài đã diễn ra đầy kịch tính dưới cơn mưa nặng hạt. PVF-CAND nhập cuộc hứng khởi và sút tung lưới đối phương ngay phút thứ 2 nhờ công Thanh Nhàn, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Từ đây, Hà Nội FC nhanh chóng lấy lại thế trận. Họ áp đặt lối chơi và tìm được bàn mở tỷ số ở phút 15 do công của Văn Tùng sau một pha chớp thời cơ chớp nhoáng. Trên đà hưng phấn, Hà Nội FC tiếp tục dồn ép đối thủ và ghi bàn thứ 2. Phút 33, tận dụng sai lầm từ hàng phòng ngự chủ nhà, Văn Quyết ghi bàn nhân đôi cách biệt. 2-0 là kết quả hiệp đầu.

Passira trong pha ấn định chiến thắng 4-0 cho CLB khách

Bước sang hiệp hai, cơn mưa giông lớn khiến mặt sân sũng nước biến trận đấu thành một cuộc 'thủy chiến' thực sự. Phút 64, từ đường dọn cỗ thuận lợi của Fisher, Phạm Tuấn Hải dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 bằng pha đánh đầu gọn gàng.

PVF-CAND nỗ lực tìm bàn danh dự nhưng vận may ngoảnh mặt khi Thanh Nhàn bị cột dọc từ chối bàn thắng ở phút 72. Cơn ác mộng của đội chủ nhà khép lại ở phút 78 sau pha dứt điểm lạnh lùng của Passira, ấn định chiến thắng hủy diệt 4-0 cho đoàn quân HLV Harry Kewell.

Kết quả ấn tượng này giúp Hà Nội FC củng cố vị thế vững chắc trong cuộc đua nhóm đầu, đồng thời đẩy PVF-CAND vào thế vô cùng chật vật với áp lực trụ hạng đè nặng trong phần còn lại của mùa giải.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

#Hà Nội FC #PVF-CAND #V.League 1 #bóng đá Việt Nam #thắng trận #đội bóng thủ đô #tường thuật bóng đá

