Long Thành Golf Club: Sân đấu chuẩn quốc tế đăng cai Tiền Phong Golf Championship - 'Non sông một dải' 2026

TPO - Giải Tiền Phong Golf Championship - “Non sông một dải” 2026 diễn ra ngày 24/5 tại Long Thành Golf Club, một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam, nơi hội tụ điều kiện thi đấu tiêu chuẩn quốc tế cùng cảnh quan được quy hoạch hiện đại.

Sân golf Long Thành tọa lạc tại phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 25km. Được khởi công vào năm 2001 và chính thức đi vào hoạt động năm 2004, sân Long Thành là sân golf đầu tiên hoàn toàn do người Việt Nam đầu tư xây dựng và điều hành quản lý.

Với diện tích rộng hơn 350 ha, trong đó khoảng 100 ha là đồi cỏ và nằm ở vị trí đồi cao, được bao bọc 2/3 chu vi bởi các nhánh sông Đồng Nai nên khí hậu ở sân golf Long Thành rất mát mẻ và trong lành. Đặc biệt, các hố golf được thiết kế vô cùng đa dạng tạo nên thử thách thú vị và thách thức cho người chơi. Sân cũng được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ cho các golfer chơi vào buổi tối.

Hiện nay, sân golf Long Thành đang hoạt động với 36 hố golf, gồm 18 hố sân Hill Course - sân Đồi và 18 hố sân Lake Course - sân Hồ. Cả hai sân đều được thiết kế bởi ông Ron Fream - người sáng lập công ty kiến trúc nổi tiếng thế giới Golfplan, với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế, xây dựng và bảo dưỡng các sân golf trên toàn thế giới.

Được xây dựng trên một ngọn đồi tự nhiên, 18 hố của sân Hill mở ra một không gian golf giàu tính thị giác với những thảm cỏ xanh mướt trải dài, các fairway uốn lượn mềm mại và hệ thống green có độ dốc nhẹ nhưng đầy tinh tế. Các hố golf đan xen, xuyên qua hàng cọ, hồ nước, thác nước nhân tạo và những điểm nhấn địa hình tự nhiên, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Sân có chuẩn par 72 với tổng chiều dài 7.047 yard (tương đương 6.444 mét).

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của sân Hill nằm ở hố số 4 par 3- một thiết kế giàu tính chiến thuật và mang dấu ấn biểu tượng. Tại đây, golfer phải đối mặt với lựa chọn hai green khác nhau, nhưng dù chọn phương án nào, độ chính xác trong cú phát bóng vẫn là yếu tố quyết định.

Trong khi đó, 18 hố của sân Hồ được bao bọc bởi những nhánh sông Đồng Nai uốn lượn, mang theo những làn gió mát lành xuyên suốt vòng đấu, tạo nên cảm giác vừa dễ chịu vừa đầy thử thách cho các golfer.

Sân Lake nổi bật với mật độ bẫy nước và bẫy cát dày đặc, trở thành yếu tố chiến thuật chủ đạo trong thiết kế. Bẫy nước xuất hiện ở hầu hết các hố, khiến chỉ một cú đánh thiếu chính xác cũng có thể khiến người chơi trả giá bằng việc mất bóng hoặc rơi vào thế bất lợi.

Bên cạnh đó, các green được thiết kế với độ dốc nhẹ nhưng đủ tinh tế để gia tăng độ khó trong kiểm soát bóng. Sự kết hợp giữa địa hình dốc, các bẫy cát và bẫy nước xung quanh khiến việc đưa bóng lên đúng “tầng” green trở thành chìa khóa để mở ra cơ hội ghi điểm par, thậm chí là birdie.

Sân golf Long Thành được bình chọn là một trong những sân golf đẹp và chất lượng hàng đầu Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm những sân golf nổi bật của châu Á. Với cảnh quan được quy hoạch hài hòa và tiêu chuẩn vận hành quốc tế, nơi đây hiện phục vụ hàng nghìn hội viên, trong đó hơn 60% là khách quốc tế đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan và nhiều quốc gia khác.

Trải rộng trên diện tích hơn 350 ha, Long Thành không chỉ là một điểm đến thể thao mà còn là một tổ hợp dịch vụ - tiện ích cao cấp. Hệ thống phòng hội nghị rộng lớn, nhà hàng sang trọng mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng, từ tinh hoa ẩm thực Việt Nam đến các món ăn quốc tế, đáp ứng nhiều khẩu vị khác nhau của golfer và khách tham quan.

Bên cạnh đó, sân tập hiện đại và khu vực locker được thiết kế tiện nghi, chú trọng trải nghiệm người dùng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp, đúng với tiêu chuẩn của một điểm đến golf quốc tế.

Thông tin về giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 - Đơn vị tổ chức: Báo Tiền Phong - Đơn vị phối hợp: Công ty HST - Đơn vị tổ chức giải đấu: Golf Long Thành - Thời gian: Ngày 24/5/2026 - Địa điểm: Sân golf Long Thành: 99A, đường Phước Tân - Long Hưng, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai - Quy mô: 260 golfer Cơ cấu giải thưởng của các bảng đấu: - Giải Nhất, Nhì, Ba của từng bảng thi đấu tính theo điểm NET trên sân thi đấu với giải thưởng là cúp và quà. - Các giải kỹ thuật: + Nearest to the Pin dành cho Nam: 8,16 lake + Nearest to the Pin dành cho Nữ: 8 hill + Nearest to the Line dành cho Nam: 2 lake, 10 hill + Nearest to the Line dành cho Nữ: 1 hill + Longest Drive dành cho Nam: 6 lake, 7 hill + Longest Drive dành cho Nữ: 15 hill - Giải Nhất, Nhì, Ba của từng bảng thi đấu tính theo điểm NET trên sân thi đấu với giải thưởng là cúp và quà. - Giải thưởng Hole-In-One: 4 xe ô tô, 2 bộ gậy Honma, bình rượu sâm ngọc linh quý hiếm… Tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng. - Lệ phí và cách thức đăng ký: + Lệ phí tham gia khách lẻ là 4.000.000 VNĐ/người + Hội viên Long Thành là 2.200.000 VNĐ/người + Lệ phí khách bao gồm: Phí green, phí caddy, áo nón, dù, 1/2 phí xe điện, tiệc gala trao giải, quà tặng…

