Tottenham nắm 93% cơ hội trụ hạng Premier League

TPO - Sau trận thua 1-3 của West Ham trước Newcastle, cánh cửa trụ hạng đã mở toang với thầy trò HLV De Zerbi.

Tối 17/5, West Ham sụp đổ trên sân Newcastle. Cuộc đua trụ hạng tại Premier League sẽ ngã ngũ nếu Tottenham thắng Chelsea ở vòng này. Còn khi "Gà trống" hòa, khoảng cách giữa họ và West Ham tăng lên 3 điểm. Tottenham đang có hiệu số vượt trội West Ham (-9 so với -22), do đó nắm lợi thế quá lớn để thoát hiểm thành công.

Ở chiều ngược lại, West Ham giờ chỉ còn cách chờ đợi Chelsea thắng Tottenham. Siêu máy tính của Opta dự đoán Tottenham đang nắm 93,8% về khả năng trụ hạng. Đây là tỷ lệ hợp lý, vì đoàn quân của HLV De Zerbi nắm tới 2 cơ hội định đoạt cuộc đua sinh tồn ở Premier League.

Theo kịch bản hấp dẫn nhất, Tottenham thua Chelsea, khoảng cách giữa "Gà trống" và West Ham giữ nguyên 2 điểm. Ở vòng đấu cuối, Tottenham chạm trán Everton. West Ham tiếp đón Leeds trên sân nhà. Trận đấu của Tottenham được dự đoán khó nhằn hơn, vì Everton đang có phong độ khá cao.

"Gà trống" sẽ không muốn định đoạt số phận ở 90 phút cuối cùng trên sân nhà. Họ phải giành ít nhất một điểm trước Chelsea nhưng mục tiêu này cũng không dễ dàng. Bởi lẽ Chelsea rất cần chiến thắng ở thời điểm này để chen chân lên tốp trên và hy vọng có suất dự cúp C3 mùa tới.

Sẽ là thảm họa cho cả Tottenham và West Ham nếu rớt hạng. Với Tottenham, "Gà trống" đối diện cuộc thanh lọc toàn diện về đội hình và đội ngũ nhân viên nhằm cơ cấu lại tài chính khi xuống chơi ở hạng Nhất. West Ham cũng đối diện với sự ra đi hàng loạt của các ngôi sao, từ Mateus Fernandes cho đến Jarrod Bowen.

Các ông lớn tại Premier League đã sẵn sàng "hút máu" ngôi sao của Tottenham hoặc West Ham. Với Tottenham là Van de Ven, Romero. Ở đội hình West Ham, Mateus Fernandes là mục tiêu hàng đầu của MU và Chelsea.

Cuộc đua trụ hạng Premier League.