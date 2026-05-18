Messi đạt phong độ hủy diệt trước World Cup 2026

TPO - Lionel Messi ghi một bàn và có một kiến tạo trong chiến thắng mới nhất của Inter Miami trước Portland Timbers tại MLS.

Siêu sao người Argentina ghi bàn mở tỷ số ở phút 30, sau tình huống dứt điểm lạnh lùng trong khu vực cấm địa. Đến phút 41, Leo "nhảy múa" giữa vòng vây 4 cầu thủ trong khu vực cấm địa, sau đó kiến tạo cho Berterame nâng tỷ số 2-0. Tiền đạo sinh năm 1987 được chấm 9 điểm cho màn trình diễn tuyệt vời trước Berterame.

5 trận gần nhất ra sân cùng Inter Miami, Messi đóng góp 5 bàn và 5 kiến tạo. Cựu sao Barca không đóng góp bàn thắng ở trận Inter Miami hòa New England. sau đó, Leo đi qua một mạch 4 trận liên tiếp đều ghi bàn và kiến tạo, đồng thời được chấm trên 9 điểm. Riêng trận đấu với Orlando Magic, Messi được chấm trọn vẹn 10 điểm.

Tính trong chuỗi 10 trận gần nhất tại Inter Miami, Messi ghi 9 bàn. Có 7/10 trận "El Pulga" được chấm trên 8,5 điểm. Anh ra sân trọn vẹn 90 phút ở các trận đấu đó nhưng duy trì phong độ kinh ngạc. Không hề có dấu hiệu cho thấy Messi muốn giữ chân để đợi World Cup 2026.

Phong độ xuất sắc của Messi là tin vui cho tuyển Argentina. Mới đây, HLV Lionel Scaloni điền tên Messi vào danh sách sơ bộ tuyển Argentina dự World Cup 2026. Leo là trường hợp cá biệt của đội tuyển, khi HLV Scaloni cho phép anh được chủ động quyết định việc có dự World Cup 2026 hay không.

HLV Scaloni tuyên bố đội tuyển Argentina và cả đất nước trân trọng, tôn trọng Messi. Chỉ cần Messi đồng ý, anh lập tức có suất dự World Cup 2026. Và nếu Leo nói anh không sẵn sàng cho giải đấu tới, tuyển Argentina sẽ không triệu tập anh. Messi sẽ dựa vào tình trạng thể chất để tự quyết chuyện tham dự World Cup 2026.

Sau 4 năm kể từ chức vô địch World Cup 2026, đội hình Argentina thay đổi không đáng kể. Ange Di Maria là trụ cột duy nhất vắng mặt vì đã giã từ đội tuyển. Xung quanh Messi vẫn có những "cận vệ" chất lượng như Enzo Fernandes, Mac Allister và Rodrigo De Paul.