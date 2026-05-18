Thể thao

MU thu về 40 triệu euro từ thương vụ bán đầu tiên

Đặng Lai

TPO - Man United sẽ đón nhận một khoản kinh phí đáng kể cho ngân sách chuyển nhượng sau khi tiền đạo Rasmus Hojlund chính thức chia tay CLB để chuyển sang khoác áo Napoli theo hợp đồng bán đứt.

Trước đó, chân sút người Đan Mạch đã gia nhập Napoli vào tháng 9 năm ngoái dưới dạng cho mượn. Thỏa thuận giữa hai bên bao gồm điều khoản bắt buộc mua đứt nếu Napoli giành vé tham dự Champions League mùa giải 2026/27. Điều kiện này đã chính thức được kích hoạt sau chiến thắng 3-0 của Napoli trước Pisa, giúp đoàn quân của Antonio Conte chắc suất trong Tốp 4 Serie A sớm 1 vòng đấu.

Đáng chú ý, chính Hojlund là người ghi bàn ấn định tỷ số ở những phút bù giờ, chính thức “bấm nút” cho thương vụ chuyển nhượng trị giá 38,4 triệu bảng (khoảng hơn 40 triệu euro) liên quan tới chính anh.

Tại Serie A, tiền đạo 23 tuổi này đã có một mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp với 11 pha lập công ở Serie A và 15 bàn trên mọi đấu trường. Anh trở thành sự lựa chọn số một trên hàng công của Conte nhờ tận dụng tốt cơ hội khi Romelu Lukaku phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương.

Mức phí 40 triệu euro vẫn khiến MU chịu khoản lỗ lớn vì họ từng chi tới 75 triệu euro để chiêu mộ anh từ Atalanta vào mùa hè năm 2023. Dù chỉ thu hồi hơn nửa vốn, khoản tiền này vẫn rất quan trọng đối với ngân sách chuyển nhượng của MU, đặc biệt do Hojlund đã không còn chỗ đứng kể từ khi Benjamin Sesko cập bến Old Trafford.

Ngay sau trận đấu với Pisa, Hojlund đã chia sẻ bức tâm thư xúc động trên mạng xã hội để gửi lời chào tạm biệt MU, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc khi đã hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu là được khoác lên mình chiếc áo đỏ tại Old Trafford.

Sự ra đi của Hojlund cũng để lại chiếc áo số 9 ở trạng thái vô chủ. Kể từ sau kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson, số áo gắn liền với tên tuổi Sir Bobby Charlton hay Andy Cole đã chứng kiến sự lận đận của nhiều ngôi sao như Falcao, Martial hay Lukaku.

Do MU không có kế hoạch bổ sung tiền đạo trong hè này mà ưu tiên gia cố tiền vệ trung tâm, hậu vệ trái, vị trí chạy cánh nên chiếc áo số 9 nhiều khả năng sẽ được kế thừa bởi một cái tên có sẵn trong đội hình như Sesko, Mbeumo, hoặc một tân binh chạy cánh trong thời gian tới.

#Man United #Hojlund #Napoli #chuyển nhượng #Serie A #thương vụ MU #Ngoại hạng Anh #MU #Sesko

