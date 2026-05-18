Thể thao

Bruno Fernandes cân bằng kỷ lục kiến tạo ở Ngoại hạng Anh

A Phi

TPO - Với pha chuyền bóng giúp Mbeumo lập công trước Nottingham, Bruno Fernandes đã cân bằng kỷ lục kiến tạo nhiều lần nhất trong một mùa giải ở Ngoại hạng Anh.

Bruno ăn mừng kỷ lục kiến tạo. Ảnh: AP

Bruno Fernandes đang có mùa giải đặc biệt cùng MU với khả năng kiến tạo khó tin. Cho dù trải qua nửa mùa giải đầu tiên đầy khó khăn khi phải đá ở vị trí tiền vệ trung tâm dưới thời cựu HLV Ruben Amorim, Bruno Fernandes nhanh chóng bùng nổ khi được trở lại với vai trò “số 10” dưới thời Michael Carrick.

Tính đến vòng 34, Bruno Fernandes đã có tổng cộng 19 lần kiến tạo thành bàn ở Ngoại hạng Anh - chỉ kém kỷ lục của Thierry Henry, De Bruyne đúng 1 lần. Ở thời điểm đó, tất cả đều cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ dễ dàng phá kỷ lục khi còn 4 trận đấu trong tay. Tuy nhiên, sự vô duyên của các đồng đội khiến Bruno trải qua 2 trận liên tiếp không có thêm pha kiến tạo nào trước Liverpool và Sunderland.

Phải đến trận thứ 3 trước Nottingham tối 17/5, Bruno Fernandes mới cán mốc 20 pha kiến tạo sau khi chuyền bóng cho Mbeumo ghi bàn ở phút 76. Trước đó, chính Mbeumo đã bỏ lỡ một đường chuyền “dọn cỗ” của Bruno khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha cực kỳ thất vọng.

Chính vì vậy, Mbeumo ghi bàn nhưng người được các cầu thủ MU chia vui lại là Bruno Fernandes. Các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng quây lấy Bruno để chúc mừng anh. Thậm chí cả thủ môn Senne Lammens cũng tham gia, chạy dọc sân để nhảy lên người đội trưởng của mình.

Với thành tích này, Bruno Fernandes đứng trước cơ hội đi vào lịch sử khi còn một trận đấu nữa ở phía trước. Cuối tuần sau, MU sẽ làm khách của Brighton ở vòng hạ màn Ngoại hạng Anh, và Bruno sẽ có thêm 90 phút để nâng cao thành tích và vượt qua Thierry Henry, De Bruyne để “độc chiếm” kỷ lục kiến tạo.

#Bruno Fernandes #Ngoại hạng Anh #MU #Bryan Mbeumo #Thierry Henry #De Bruyne

