Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lê Quang Liêm cùng 'Vua cờ' Carlsen góp mặt ở World Cup thể thao điện tử

Hương Ly

TPO - Kỳ thủ số một Việt Nam lần đầu đoạt vé tham dự vòng chung kết giải đấu danh giá Esports World Cup (EWC) 2026.

1-1359.jpg

Kỳ thủ số một Việt Nam bước vào thể thức đấu loại kép khắc nghiệt, xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để cán đích ở vị trí thứ ba tại vòng loại khu vực Bắc Mỹ, diễn ra từ ngày 15/5 đến 17/5 tại Atlanta, Mỹ.

Quang Liêm nhập cuộc đầy tự tin, liên tiếp hạ gục một đối thủ nghiệp dư và Kiện tướng Carlos Perdomo với cùng tỷ số 2-0. Tiến sâu vào nhánh thắng, đại diện cờ vua Việt Nam tiếp tục đánh bại hai Đại kiện tướng sừng sỏ là Jules Moussard và Oleksandr Bortnyk.

Quang Liêm sẩy chân với trận thua ngược 1-2 trước Alexey Sarana và rơi xuống nhánh thua. Anh lập tức xốc lại tinh thần để tái ngộ Moussard, giành chiến thắng tuyệt đối ở cả hai ván đấu quyết định, qua đó đoạt vé chính thức dự World Cup thể thao điện tử. Vòng loại khép lại, Quang Liêm đứng hạng ba chung cuộc và nhận 5.000 USD tiền thưởng.

Tấm vé quý giá đưa kỳ thủ số một Việt Nam thẳng tiến đến Saudi Arabia để tranh tài tại vòng chung kết EWC 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 11/8 đến 15/8. Môn cờ vua tại EWC năm nay quy tụ 21 kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới, cạnh tranh ngôi vị cao nhất với khoản thưởng khổng lồ lên tới 1,5 triệu USD.

Tại sân chơi này, Lê Quang Liêm sẽ có cơ hội đối đầu trực tiếp với "Vua cờ" Magnus Carlsen cùng nhiều tên tuổi lớn như Alireza Firouzja hay Jan-Krzysztof Duda. Việc góp mặt tại đấu trường này cũng mang lại lợi ích tài chính lớn khi ban tổ chức chi 50.000 USD cho mỗi kỳ thủ tham dự ở EWC 2025. Với giải đấu năm nay, khoản thưởng ban đầu cho các kỳ thủ dự kiến tăng mạnh.

Quang Liêm sẽ sang Thái Lan tham dự giải ASEAN Esports Chess, tạo bước chạy đà trước EWC 2026. Sân chơi này quy tụ 11 đại diện tinh hoa của Đông Nam Á và 5 kỳ thủ quốc tế ở đẳng cấp cao.

Hương Ly
#Lê Quang Liêm #World Cup #Esports #cờ vua #EWC 2026 #đấu thủ quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe