Lê Quang Liêm cùng 'Vua cờ' Carlsen góp mặt ở World Cup thể thao điện tử

Kỳ thủ số một Việt Nam bước vào thể thức đấu loại kép khắc nghiệt, xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để cán đích ở vị trí thứ ba tại vòng loại khu vực Bắc Mỹ, diễn ra từ ngày 15/5 đến 17/5 tại Atlanta, Mỹ.

Quang Liêm nhập cuộc đầy tự tin, liên tiếp hạ gục một đối thủ nghiệp dư và Kiện tướng Carlos Perdomo với cùng tỷ số 2-0. Tiến sâu vào nhánh thắng, đại diện cờ vua Việt Nam tiếp tục đánh bại hai Đại kiện tướng sừng sỏ là Jules Moussard và Oleksandr Bortnyk.

Quang Liêm sẩy chân với trận thua ngược 1-2 trước Alexey Sarana và rơi xuống nhánh thua. Anh lập tức xốc lại tinh thần để tái ngộ Moussard, giành chiến thắng tuyệt đối ở cả hai ván đấu quyết định, qua đó đoạt vé chính thức dự World Cup thể thao điện tử. Vòng loại khép lại, Quang Liêm đứng hạng ba chung cuộc và nhận 5.000 USD tiền thưởng.

Tấm vé quý giá đưa kỳ thủ số một Việt Nam thẳng tiến đến Saudi Arabia để tranh tài tại vòng chung kết EWC 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 11/8 đến 15/8. Môn cờ vua tại EWC năm nay quy tụ 21 kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới, cạnh tranh ngôi vị cao nhất với khoản thưởng khổng lồ lên tới 1,5 triệu USD.

Tại sân chơi này, Lê Quang Liêm sẽ có cơ hội đối đầu trực tiếp với "Vua cờ" Magnus Carlsen cùng nhiều tên tuổi lớn như Alireza Firouzja hay Jan-Krzysztof Duda. Việc góp mặt tại đấu trường này cũng mang lại lợi ích tài chính lớn khi ban tổ chức chi 50.000 USD cho mỗi kỳ thủ tham dự ở EWC 2025. Với giải đấu năm nay, khoản thưởng ban đầu cho các kỳ thủ dự kiến tăng mạnh.

Quang Liêm sẽ sang Thái Lan tham dự giải ASEAN Esports Chess, tạo bước chạy đà trước EWC 2026. Sân chơi này quy tụ 11 đại diện tinh hoa của Đông Nam Á và 5 kỳ thủ quốc tế ở đẳng cấp cao.