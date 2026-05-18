Nhận định Arsenal vs Burnley, 02h00 ngày 19/5: Giữ quyền tự quyết

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Burnley, vòng 37 Ngoại hạng Anh lúc 02h00 ngày 19/5 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Arsenal và Burnley. Arsenal hướng đến chiến thắng trước Burnley để duy trì quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch với Man City.

Trước vòng 37, Arsenal đang dẫn đầu bảng với 79 điểm, nhiều hơn Man City 2 điểm. Việc Man City bất ngờ mất điểm trên sân Everton trước đó giúp Arsenal lấy lại quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, và chắc chắn họ không muốn thất thế một lần nữa.

Tiếp đón Burnley là cơ hội tốt cho Arsenal củng cố vị thế của họ. Burnley đã xuống hạng, không còn động lực rõ ràng ngoài việc cố gắng tận hưởng các trận đấu cuối mùa. Hơn nữa, Burnley là một trong những đội bóng yếu nhất Ngoại hạng Anh. Họ thậm chí thủng lưới hơn cả đội bét bảng Wolves (73 bàn).

Tất cả đều tin rằng Arsenal sẽ thắng, và thậm chí Pháo thủ sẽ hướng đến chiến thắng đậm để có thêm lợi thế ở vòng cuối cùng. Nếu vượt qua Burnley, Arsenal sẽ tạm bỏ cách Man City 5 điểm. Khi đó, Man City buộc phải thắng Bournemouth vào ngày mai, nếu không Pháo thủ sẽ lên ngôi sớm.

Tất nhiên, Arsenal không muốn phụ thuộc vào đội bóng khác - ngay cả khi Bournemouth được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ trước Man City khi họ đang đua tranh vé dự Champions League mùa sau.

Lần này, Arsenal sẽ hy vọng Viktor Gyokeres có thể giúp họ giành chiến thắng. Chín trong số 14 bàn thắng của anh ấy tại Premier League được ghi trên sân Emirates, và nếu ghi thêm một bàn nữa vào lưới Burnley, anh ấy sẽ trở thành cầu thủ thứ tư ghi được số bàn thắng hai chữ số trên sân nhà trong mùa giải đầu tiên khoác áo câu lạc bộ, sau Thierry Henry vào mùa 1999-00 (11), Olivier Giroud vào mùa 2012-13 (10) và Alexandre Lacazette vào mùa 2017-18 (11).

Mặc dù màn trình diễn trước West Ham không mấy thuyết phục, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn khẳng định đội bóng của ông đang tràn đầy tự tin trước trận đấu với Burnley.

“Toàn đội đang thực sự tập trung. Họ đang sống trọn từng khoảnh khắc. Về mặt tinh thần, tôi nghĩ họ đang ở trạng thái rất tốt. Mức năng lượng đang ở mức phù hợp,” Arteta nói trong cuộc họp báo trước trận đấu.

“Mọi người đều rất hào hứng và lạc quan về cách chúng ta có thể kết thúc mùa giải.”

Tuy nhiên, Arsenal vẫn đang gặp phải những vấn đề về phòng ngự. Ben White đã bị loại khỏi phần còn lại của mùa giải do chấn thương đầu gối, trong khi Gỗ Jurriën (háng) và Riccardo Calafiori (Chấn thương cơ) là những nghi ngờ.

Đây là lúc Pháo thủ cho thấy chiều sâu đội hình của họ. Ở mùa giải này; các cầu thủ dự bị đã ghi bàn hoặc kiến ​​tạo 17 bàn thắng cho họ - nhiều nhất ở Premier League.

Ở hướng ngược lại, Burnley chỉ thắng một trong 27 trận đấu gần nhất tại giải đấu hàng đầu (8 trận hòa, 18 trận thua), chỉ giành được nhiều hơn một điểm (11) so với chín trận đầu mùa giải này (10 điểm – 3 trận thắng, 1 trận hòa, 5 trận thua).

Việc kết thúc mùa giải trên sân khách một cách mạnh mẽ cũng không phải là thế mạnh của Burnley trong kỷ nguyên Premier League. Họ chỉ thắng hai trận đấu cuối mùa trên sân khách trong chín mùa giải, đánh bại Villa mùa 2014-15 và Norwich City mùa 2019-20.

HLV tạm quyền Mike Jackson gây ấn tượng khi giúp Burnley cầm hòa Aston Villa 2-2 ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, làm khách tại Emirates ở hoàn cảnh hiện tại là tình thế hoàn toàn khác, và rất khó cho Burnley tạo ra bất ngờ.

Phong độ Arsenal vs Burnley