Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thắng nghẹt thở Burnley, Arsenal chạm tay chức vô địch Ngoại hạng Anh

Tiểu Phùng

TPO - Pha làm bàn duy nhất của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Burnley với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó nới rộng cách biệt với Man City lên 5 điểm.

anh-chup-man-hinh-2026-05-19-luc-055911.png
Havertz ghi bàn đem về chiến thắng 1-0 cho Arsenal trước Burnley

Trong bối cảnh chỉ còn 2 vòng đấu, nếu Man City để rơi điểm trước Bournemouth ở vòng đấu này, Arsenal sẽ chính thức đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh. Trường hợp Man City giành chiến thắng, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết khi gặp Crystal Palace lượt cuối.

Trở lại trận đấu với Burnley, Arsenal đã tung vào sân lực lượng mạnh nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đội chủ nhà sớm kiểm soát thế trận, đẩy Burnley vào thế chống đỡ. Các cơ hội nguy hiểm lần lượt được tạo ra, điển hình là pha dứt điểm trúng cột dọc của Trossard phút 15.

Tuy nhiên bước ngoặt trận đấu chỉ diễn ra ở phút 37 khi Havertz bật cao đánh đầu từ pha dàn xếp đá phạt góc, phá lưới Burnley. Bàn thắng làm nổ tung các khán đài sân vận động Emirates.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Arsenal duy trì kiểm soát bóng và chủ động về mặt thế trận trước đối thủ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội rời sân với chiến thắng chung cuộc 1-0 nghiêng về phía Arsenal.

Trên bảng xếp hạng, Pháo thủ hiện đang dẫn đầu với 82 điểm, hơn Man City 5 điểm. Cuộc đua có thể ngã ngũ ngay vòng đấu này nếu Man City không vượt qua được Bournemouth.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tiểu Phùng
#Ngoại hạng Anh #Arsenal #Kai Havertz #Man City #Burnley

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe