Tuyển Iran chỉ còn cách World Cup 2026 'một bước chân'

TPO - Tuyển Iran vừa đáp chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, thầy trò HLV Amir Ghalenoei sẽ chơi một trận giao hữu, đồng thời hoàn tất thủ tục xin visa nhập cảnh vào Mỹ để dự World Cup 2026.

Chủ tịch Mehdi Taj khẳng định Iran sẽ dự World Cup 2026 bằng mọi giá.

Rào cản lớn nhất để đội tuyển Iran dự World Cup 2026 lúc này là thủ tục nhập cảnh vào Mỹ. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, xác nhận Mỹ hiện chưa cấp visa cho bất kỳ thành viên nào của đội tuyển. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, Tổng thư ký FIFA, Mattias Grafstrom, bay tới Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua để gặp đại diện Iran. Sau cuộc họp, các bên thông báo mọi thứ đều khả quan và tuyển Iran đã sẵn sàng dự World Cup 2026.

Về phía nước chủ nhà, chính phủ Mỹ khẳng định luôn hoan nghênh các cầu thủ Iran đến dự World Cup. Tổng thống Donald Trump cũng phát đi thông điệp cởi mở: "Cứ để họ thi đấu".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo rắc rối cấp thị thực sẽ nằm ở một số quan chức đi cùng đoàn. Washington e ngại sự xuất hiện của những cá nhân có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Bản thân Chủ tịch Mehdi Taj cũng từng là cựu thành viên của lực lượng này.

Trong thời gian lưu trú ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iran tiếp tục làm việc cùng Mỹ để hoàn thành cấp visa. Nếu quá trình xét duyệt visa diễn ra suôn sẻ, tuyển Iran sẽ lập đại bản doanh tại thành phố Tucson, bang Arizona, Mỹ.

FIFA đã làm việc cật lực trong 2 tuần qua để tháo gỡ mọi vướng mắc, giúp Iran yên tâm dự World Cup 2026. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Mỹ, Mexico và Canada đã cận kề ngày khai mạc. Do đó, chỉ có một phương án là Iran dự World Cup, nếu không cả hệ thống giải đấu sẽ xáo trộn. Về phía Iran, LĐBĐ nước này liên tục khẳng định họ sẽ đến World Cup 2026 và chiến đấu vì danh dự của dân tộc.

Tại giải đấu năm nay, họ nằm ở bảng G. Iran sẽ đá trận ra quân gặp New Zealand vào ngày 15/6 tại Los Angeles, tiếp tục chạm trán Bỉ ở thành phố này trước khi di chuyển đến Seattle để quyết đấu với Ai Cập. Iran đã chốt lịch đá giao hữu với tuyển Gambia vào ngày 29/5 tới nhằm giúp các cầu thủ sẵn sàng phong độ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.