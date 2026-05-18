Thể thao

Lịch sử gọi tên 2 cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên giành vé Champions League

Đặng Lai

TPO - Hậu vệ đội tuyển Indonesia, Calvin Verdonk, vừa chính thức viết nên một trang sử mới cho bóng đá xứ vạn đảo nói riêng cũng như Đông Nam Á nói chung. Cùng với Erawan Garnier, Calvin Verdonk trở thành 2 cầu thủ đầu tiên của khu vực có vé dự Champions League.

Sau khi loạt trận hạ màn đầy kịch tính của giải VĐQG Pháp khép lại vào rạng sáng nay, CLB chủ quản của Verdonk là Lille đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc, qua đó chính thức giành tấm vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa 2026/27 mà không cần đá play-off.

Trong khi đó, Lens của Erawan Garnier cũng đã sớm có vé dự đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB từ trước. Lens xếp thứ 2 trên BXH, chỉ đứng dưới gã khổng lồ PSG. Với 2 vị trí số 2 và 3, Lens và Lyon sẽ đại diện Ligue 1 ở Champions League mùa sau.

Những kết quả này cho phép 2 ngôi sao Đông Nam Á xuất hiện tại sân chơi số một thế giới. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là cú hích cực lớn nâng tầm vị thế cho bóng đá khu vực trên bản đồ thế giới.

Garnier mới chỉ được ra sân ở cấp độ đội trẻ của Thái Lan

Tuy nhiên, NHM nói nhiều về Verdonk hơn bởi anh đặt dấu ấn rõ nét trong hành trình đến với sân chơi số 1 châu Âu của Lille. Mùa 2025/26, Verdonk ra sân 22 trận trên mọi đấu trường, góp 1 bàn thắng cho Lille trong khi Garnier chỉ có vài phút trong màu áo Lens rồi biến mất, nhiều trận cũng không được đăng ký vào danh sách thi đấu. Nếu như Verdonk đã trở thành trụ cột của tuyển Indonesia thì Garnier thậm chí mới khoác áo đội U23 chứ chưa được ra sân cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Vì vậy, dù vừa lập cột mốc đáng chú ý nhưng Garnier trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Anh khó “chung mâm” với Verdonk nếu xét về đóng góp cho đội bóng chủ quản. Nhưng mùa sau, cả 2 sẽ đứng chung một sân khấu (dĩ nhiên nếu cả 2 được CLB giữ lại). Đó là Champions League, sân chơi mơ ước với bất cứ cầu thủ nào chứ không nói riêng gì các cầu thủ đến từ Đông Nam Á vốn khiêm tốn hơn phần còn lại.

#Thái Lan #Calvin Verdonk #Lille #Champions League 2026/27 #Ligue 1 #Indonesia #Cúp C1 #Garuda

