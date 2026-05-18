HLV Cristiano Roland 'nói lời ruột gan' về kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

TPO - Sau hành trình lịch sử đưa U17 Việt Nam giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến nỗ lực của các học trò, những bài học từ thất bại trong quá khứ và khát vọng đưa bóng đá trẻ Việt Nam vươn xa hơn trên đấu trường thế giới.

Trở về nước sau hành trình lịch sử tại VCK U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland không giấu được niềm tự hào khi cùng U17 Việt Nam hoàn thành trọn vẹn hai mục tiêu lớn vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Chia sẻ với truyền thông tại sân bay Nội Bài, nhà cầm quân người Brazil khẳng định toàn đội đang sống trong những cảm xúc đặc biệt sau chiến tích mang tính bước ngoặt của bóng đá trẻ Việt Nam.

“Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nhà cầm quân người Brazil cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò sau hành trình đầy áp lực tại VCK U17 châu Á 2026. “Đó là một sự nỗ lực rất lớn. Sau giải Đông Nam Á, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ba trận đấu ở vòng bảng VCK U17 châu Á đều rất khó khăn và được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Nỗ lực của các em là vô cùng lớn”, ông nói.

Dù đã giành vé dự World Cup, HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tạo dấu ấn ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho bóng đá trẻ.

“Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch đều rất quan trọng, nhưng chúng tôi hiểu rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi cũng cần thêm thời gian với các em. Chúng tôi muốn nhiều hơn, Việt Nam xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn. Mục tiêu của tôi là luôn cố gắng cải thiện từng ngày”, chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh.

Nhìn lại hành trình của hai thế hệ U17 Việt Nam liên tiếp tham dự VCK U17 châu Á, HLV Cristiano Roland cho rằng thất bại năm ngoái đã trở thành bài học quý giá để đội bóng trưởng thành hơn và hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong năm nay.

“Đây là hai thế hệ mà chúng tôi đã chuẩn bị để hướng tới mục tiêu World Cup. Thế hệ trước đã không may mắn vì những chi tiết nhỏ, trong đó có vấn đề thể lực. Năm nay, những sai lầm vẫn xảy ra, nhưng may mắn là nó đến ở trận thứ hai. Đến trận thứ ba, chúng tôi đã không lặp lại điều đó và giành chiến thắng để lấy vé dự World Cup”.

“Đây là một quá trình học hỏi. Các em đã học từ những sai lầm của thế hệ trước để cải thiện bản thân. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Bây giờ, các em cần tiếp tục nghĩ đến việc cải thiện hơn nữa để hướng tới World Cup”, ông khẳng định.

Theo kế hoạch, FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar với sự tham dự của 48 đội tuyển. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào ngày 21/5 tại trụ sở FIFA ở Zurich.