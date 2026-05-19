Nhận định Chelsea vs Tottenham, 02h15 ngày 20/5: Trận chiến sống còn

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Tottenham, Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận derby London trên sân Stamford Bridge mang tính chất sống còn, khi Chelsea nỗ lực níu kéo hy vọng dự cúp châu Âu, còn Tottenham quyết tâm giành chiến thắng để chính thức trụ hạng.

Nhận định trước trận Chelsea vs Tottenham

Chelsea sẽ chơi trận cuối cùng trên sân nhà, nơi mà tân HLV Xabi Alonso sẽ có mặt trên khán đài và cổ vũ các học trò mới. Sau thất bại 0-1 trước Man City tại chung kết FA Cup, Chelsea đã bỏ lỡ một cơ hội giành vé thẳng đến Europa League. Đoàn quân của HLV tạm quyền Calum McFarlane hiện kém đội xếp thứ sáu Bournemouth 6 điểm. Họ chỉ có thể lách qua khe cửa hẹp để dự cúp châu Âu nếu Aston Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm và vô địch Europa League.

Tại Ngoại hạng Anh, The Blues chơi một trận khá tốt dưới tay HLV tạm quyền McFarlane để cầm hòa Liverpool 1-1, qua đó chấm dứt chuỗi 6 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Nhiệm vụ của họ đêm nay là đánh bại Tottenham để tránh rơi vào kỷ lục buồn - lần đầu thua 5 trận liên tiếp trên sân nhà. Quan trọng hơn, Chelsea phải thắng để níu kéo hy vọng dự cúp châu Âu.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham hành quân đến Stamford Bridge với tinh thần hưng phấn trở lại dưới triều đại Roberto De Zerbi. "Gà trống" đang có chuỗi 4 trận bất bại (thắng 2, hòa 2), qua đó nắm quyền tự quyết ở cuộc đua trụ hạng. Nếu giành trọn 3 điểm trên sân Chelsea, Tottenham sẽ chính thức trụ hạng thành công, bởi họ đang gác West Ham 2 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Chelsea vs Tottenham

Tottenham biến những chuyến làm khách thành vũ khí lợi hại ở mùa giải này. Đội bóng của De Zerbi mang về 7 chiến thắng khi xa nhà - thành tích chỉ kém hai thế lực dẫn đầu là Arsenal và Man City. Họ cũng vượt qua áp lực sân khách cực tốt khi toàn thắng cả hai trận gần nhất trước Wolves và Aston Villa.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu lại quay lưng với đội khách. Chelsea toàn thắng cả 5 lần chạm trán Tottenham gần nhất tại đấu trường Ngoại hạng Anh, bao gồm chiến thắng 1-0 ở lượt đi. Stamford Bridge thực sự mang đến cơn ác mộng cho "Gà trống", bởi họ chưa từng ca khúc khải hoàn tại đây kể từ triều đại Mauricio Pochettino vào năm 2018.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Tottenham

Chelsea mất hàng loạt nhân tố chủ chốt khi Jesse Derry, Estevao Willian, Jamie Gittens dính chấn thương, còn Mykhaylo Mudryk chịu án treo giò. Joao Pedro và Romeo Lavia bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vấn đề thể lực. Bù lại, HLV McFarlane chào đón sự trở lại của Pedro Neto, Alejandro Garnacho và thủ thành Robert Sanchez. Ngoài ra, Levi Colwill nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ ngơi.

Phía đối diện, cơn bão chấn thương càn quét đội hình của HLV De Zerbi. Xavi Simons, Dominic Solanke, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus và Cristian Romero đồng loạt vắng mặt. Nhạc trưởng James Maddison vừa tái xuất sau thời gian dài điều trị đứt dây chằng chéo trước, nhưng anh khó lòng đạt đủ thể lực để đá chính ngay từ đầu.

Đội hình dự kiến 2 CLB.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 1-0 Tottenham.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play

