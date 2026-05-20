Man City ngậm ngùi nhìn Arsenal đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

TPO - Hoà 1-1 trong chuyến làm khách đến sân Bournemouth ở vòng 37, Man City đã chính thức hết cơ hội cạnh tranh với Arsenal.

HLV Pep Guardiola chúc mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal

HLV Pep Guardiola đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của Arsenal sau trận đấu. "Họ đã chơi một mùa giải phi thường và giành chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc và tôi luôn ước cuộc đua kéo dài tới phút cuối nhưng đã không thể"-Pep Guardiola cho biết.

Man City hành quân đến sân Bournemouth với nhiệm vụ giành trọn 3 điểm khi cách biệt với Arsenal đang là 5 điểm. Tuy nhiên, áp lực có vẻ như đã ảnh hưởng đến phong độ của Man City, đặc biệt trên hàng tấn công. Dù kiểm soát bóng tốt hơn đối phương, Man City không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Bournemouth với mục tiêu giành suất dự cúp châu Âu đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ khoá chặt và chia cắt các mũi nhọn trên hàng công Man City. Đội chủ nhà thậm chí có bàn mở tỷ số trước ở phút 39 sau pha dứt điểm đẹp mắt của Kroupi.

Trong thời gian còn lại, Man City chơi bế tắc và phải đến phút 90+5, Erling Haaland mới có bàn gỡ hoà 1-1 cho đội khách. Với kết quả này, Man City đã kém Arsenal 4 điểm trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu. Pháo thủ thành London chính thức đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

