Danh sách chính thức Bồ Đào Nha: Ronaldo lần thứ 6 dự World Cup

TPO - Bồ Đào Nha mang đội hình toàn sao ở các vị trí đến với World Cup 2026. Trong số đó, sức mạnh hàng tiền vệ được kỳ vọng là điểm tựa đưa "Selecao châu Âu" tiến sâu ở giải đấu.

Danh sách chính thức tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026.

HLV Roberto Martinez công bố đội hình chính thức của tuyển Bồ Đào Nha vào tối 19/5. Ronaldo sẽ góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp. Cùng hiện diện trên hàng công Bồ Đào Nha có Joao Felix, Trincao, Francisco Conceicao, Pedro Neto, Rafael Leao, Goncalo Guedes và Goncalo Ramos.

Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha quy tụ dàn ngôi sao bao gồm: Ruben Neves, Samuel Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes và Bernardo Silva. Mateus Fernandes, tiền vệ mới nổi của West Ham tại Premier League không góp mặt ở danh sách này. Mateus là trường hợp đáng tiếc nhất trong những cầu thủ không được HLV Martinez triệu tập.

Điểm nhấn còn lại của đội hình Bồ Đào Nha nằm ở hàng phòng ngự, nơi mà đầy đủ hậu vệ/trung vệ tốt nhất của "Selecao châu Âu" đều góp mặt. Joao Cancelo, Ruben Dias, Matheus Nunes và Goncalo Inacio sẽ là những nhân tố chủ chốt cho hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha.

HLV Martinez đang nắm trong tay trục giữa cực mạnh với Diogo Costa - Dias - Vitinha - Bruno - Ronaldo. Chưa bao giờ cổ động viên Bồ Đào Nha kỳ vọng vào khả năng cạnh tranh ngôi vương World Cup như hiện tại. Tất cả cùng chờ đợi "Selecao châu Âu" hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup, cũng chính là giấc mơ lớn còn lại trong sự nghiệp của Ronaldo.

Ở tuổi 41, CR7 gần như tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Qua 5 lần chinh chiến ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thành tích tốt nhất của Ronaldo cùng Bồ Đào Nha là giành hạng tư World Cup 2006. Ở kỳ World Cup 2022, Bồ Đào Nha bị loại từ tứ kết.

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm chung bảng với CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia. Đây là bảng đấu nhẹ ký để Ronaldo và đồng đội giành vé tiến vào vòng 32 đội.