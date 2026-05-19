Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Danh sách chính thức Bồ Đào Nha: Ronaldo lần thứ 6 dự World Cup

Hương Ly

TPO - Bồ Đào Nha mang đội hình toàn sao ở các vị trí đến với World Cup 2026. Trong số đó, sức mạnh hàng tiền vệ được kỳ vọng là điểm tựa đưa "Selecao châu Âu" tiến sâu ở giải đấu.

703539465-1426788606147572-6542193783279847458-n-1-7683.jpg
Danh sách chính thức tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026.

HLV Roberto Martinez công bố đội hình chính thức của tuyển Bồ Đào Nha vào tối 19/5. Ronaldo sẽ góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp. Cùng hiện diện trên hàng công Bồ Đào Nha có Joao Felix, Trincao, Francisco Conceicao, Pedro Neto, Rafael Leao, Goncalo Guedes và Goncalo Ramos.

Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha quy tụ dàn ngôi sao bao gồm: Ruben Neves, Samuel Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes và Bernardo Silva. Mateus Fernandes, tiền vệ mới nổi của West Ham tại Premier League không góp mặt ở danh sách này. Mateus là trường hợp đáng tiếc nhất trong những cầu thủ không được HLV Martinez triệu tập.

Điểm nhấn còn lại của đội hình Bồ Đào Nha nằm ở hàng phòng ngự, nơi mà đầy đủ hậu vệ/trung vệ tốt nhất của "Selecao châu Âu" đều góp mặt. Joao Cancelo, Ruben Dias, Matheus Nunes và Goncalo Inacio sẽ là những nhân tố chủ chốt cho hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha.

HLV Martinez đang nắm trong tay trục giữa cực mạnh với Diogo Costa - Dias - Vitinha - Bruno - Ronaldo. Chưa bao giờ cổ động viên Bồ Đào Nha kỳ vọng vào khả năng cạnh tranh ngôi vương World Cup như hiện tại. Tất cả cùng chờ đợi "Selecao châu Âu" hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup, cũng chính là giấc mơ lớn còn lại trong sự nghiệp của Ronaldo.

Ở tuổi 41, CR7 gần như tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Qua 5 lần chinh chiến ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thành tích tốt nhất của Ronaldo cùng Bồ Đào Nha là giành hạng tư World Cup 2006. Ở kỳ World Cup 2022, Bồ Đào Nha bị loại từ tứ kết.

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm chung bảng với CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia. Đây là bảng đấu nhẹ ký để Ronaldo và đồng đội giành vé tiến vào vòng 32 đội.

Hương Ly
#Bồ Đào Nha #Ronaldo #world cup 2026 #đội hình tuyển quốc gia #Cristiano Ronaldo #bóng đá quốc tế #đội tuyển #world cup 2026 #tin world cup 2026 #bảng world cup 2026 #lịch world cup 2026 #bồ đào nha world cup 2026 #ronaldo world cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe