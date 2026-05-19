HLV bị Chelsea sa thải được Man City trải thảm đỏ thay Pep Guardiola

Enzo Maresca từng gắn bó với Man City trong vai trò trợ lý

Enzo Maresca dự kiến sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Sau một thập kỷ thành công rực rỡ, Pep Guardiola được cho là sẽ chia tay đội bóng chủ sân Etihad vào cuối mùa giải này. Động thái của Pep đẩy Man City vào cảnh phải tìm người thay thế.

Việc lựa chọn Maresca được xem là quyết định mang tính logic của ban lãnh đạo Man City. Vì ông đã từng có thời gian làm việc tại Etihad (quản lý đội U21 và làm trợ lý cho Guardiola), qua đó thấu hiểu sâu sắc triết lý và hệ thống vận hành tại đây.

Giữa Enzo Maresca và Man City chưa có bất cứ động thái nào nhưng nhiều khả năng 2 bên chỉ còn chờ buổi ký kết chính thức. Nó sẽ diễn ra sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc, chấm dứt một thập kỷ Pep giúp Man City thống trị bóng đá Anh và châu Âu cùng hàng loạt danh hiệu cao quý.

Việc bổ nhiệm Enzo Maresca không phải là một sự ngẫu hứng. Ban lãnh đạo The Citizens đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước khi Pep quyết định chia tay. Maresca là người cũ, một nhân vật không xa lạ với hệ thống của Man City.

Ông từng dẫn dắt đội U21 giành chức vô địch giải trẻ của Ngoại hạng Anh, sau đó trở thành cánh tay phải đắc lực của Guardiola trong cú ăn ba lịch sử năm 2023. Sự am hiểu về triết lý kiểm soát bóng, kỹ năng pressing tầm cao và phong cách huấn luyện tương đồng với Pep chính là chìa khóa khiến Maresca trở thành lựa chọn số một.

Áp lực đặt lên vai nhà cầm quân người Ý là cực kỳ lớn. Người hâm mộ và các cầu thủ đã quen với chuẩn mực chiến thắng mà Guardiola xây dựng. Bất kỳ sự chệch hướng nào cũng có thể bị xem là thất bại. Do vậy, ngoài việc có lợi thế là sự am hiểu nội bộ và niềm tin từ ban lãnh đạo thì Maresca sẽ đối diện với ngọn núi áp lực ở Etihad. Các CĐV có lý do để ngờ vực ông vì cựu tiền vệ này từng thất bại khi dẫn dắt Chelsea.

Dù kết quả thế nào, sự chuyển giao này cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Man City đang sẵn sàng cho một chương mới, và thế giới bóng đá đang hồi hộp chờ đợi xem liệu Maresca có thể kế thừa và viết tiếp những chương huy hoàng mà người tiền nhiệm đã để lại hay không?