Thể thao

Thái Lan sa thải HLV tuyển U17 sau nỗi thất vọng ở VCK châu Á

Đặng Lai

TPO - Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức thông báo kết thúc hợp đồng với ông Marco Göckel, HLV trưởng tuyển U17 Thái Lan. Đây là cái kết không thể khác sau khi đội bóng trẻ xứ chùa vàng thể hiện thất vọng tại giải U17 châu Á 2026.

Trong thông cáo chính thức của mình, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã gửi lời tri ân sâu sắc và trân trọng nhất đến HLV Marco Göckel cũng như các cộng sự ban huấn luyện. Trong suốt thời gian tại vị từ tháng 6/2025, ông được coi là “đã thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp, sự tận tâm và cống hiến hết mình vì sự phát triển của cầu thủ trẻ”.

FAT đánh giá cao những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của ban huấn luyện và chân thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất, mong ông Marco Göckel cùng toàn bộ đội ngũ sẽ “gặt hái được nhiều thành công trên những chặng đường sự nghiệp tiếp theo”.

Trong thông báo này, FAT không nhắc tới điểm trừ của HLV người Đức trong 2 giải đấu gần đây. Tại sự kiện U17 Đông Nam Á vào tháng 4, ông khiến bóng đá Thái Lan mất mặt khi bị loại từ vòng bảng, thua cả Myanmar và Lào. Đến vòng chung kết U17 châu Á, Thái Lan cũng thể hiện thất vọng dù được tăng cường lực lượng.

Tại VCK châu Á, U17 Thái Lan chỉ có 1 điểm

Họ thua tâm phục khẩu phục trước các đội trẻ của Saudi Arabia, Tajikistan và suýt bị Myanmar đánh bại. U17 Thái Lan nằm trong số 3 đội tuyển ghi bàn kém nhất giải (tính các đội đá 3 trận trở lên). Người hâm mộ Thái Lan đã chỉ trích nặng nề màn thể hiện của thầy trò Marco Göckel, đặc biệt khi so sánh với những gì U17 Việt Nam làm được.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Thái Lan sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà phải sớm chuẩn bị cho một chiến dịch vô cùng quan trọng: Vòng loại giải U17 châu Á 2027. Sự kiện này chính thức khởi tranh vào tháng 11 tới đây.

Để chuẩn bị tốt nhất, nhiệm vụ cấp bách của bóng đá Thái Lan là tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới. Đại diện Liên đoàn cho biết, bộ phận kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan sẽ ngay lập tức bắt tay vào quá trình xem xét, đánh giá và tuyển chọn một tân HLV trưởng đủ uy tín để vực dậy bóng đá trẻ xứ chùa vàng.

