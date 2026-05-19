Neymar phản ứng thế nào khi nhận tin dự World Cup 2026?

TPO - Tiền đạo sinh năm 1991 tụ họp cùng gia đình và bạn bè để xem màn công bố 26 tuyển thủ Brazil dự World Cup 2026. Khi cái tên Neymar Jr. vang lên, anh không kìm chế được cảm xúc.

Khoảnh khắc Neymar bật khóc.

Neymar hồi hộp chờ đợi HLV Ancelotti gọi tên mình. Anh gục xuống và ôm đầu khi biết rằng mình chính thức có tên trong đội hình Selecao dự World Cup 2026. Sau đó, tiền đạo thuộc biên chế Santos ngồi bất động vài phút và bật khóc.

Neymar chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh trực tiếp theo dõi HLV Ancelotti công bố danh sách tuyển Brazil trên trang cá nhân. Chỉ sau một tiếng, thước phim ngắn trên TikTok hút 3 triệu lượt xem. Đoạn video tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ở Instagram và X.

Trước khi HLV Ancelotti công bố danh sách, cơ hội dự World Cup 2026 của Neymar được dự đoán không cao. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử Brazil bị loại ở 2 đợt tập trung gần nhất của đội tuyển. Khi danh sách vào tháng 3 công bố, Neymar công khai thể hiện sự thất vọng và gửi gắm một thông điệp: "Tôi muốn trở lại đội tuyển".

HLV Ancelotti luôn giữ thái độ lạnh lùng khi được hỏi về khả năng triệu tập Neymar dự World Cup 2026. Vị chiến lược gia người Italia khẳng định: "Cánh cửa dự World Cup luôn mở cho Neymar. Nhưng phải chờ xem phong độ và thể lực của cậu ấy có đáp ứng được hay không".

Mới đây, Neymar khóc khi nghe quốc ca Brazil ở trận đấu của Santos. Truyền thông Brazil cho rằng Neymar quá xúc động khi nghĩ tới World Cup 2026, nơi mà cơ hội được triệu tập của anh vẫn như "nghìn cân treo sợi tóc". Chính vì thế, khi HLV Ancelotti gọi tên Neymar, cả đất nước Brazil như vỡ òa cảm xúc.

Khi cái tên Neymar được cất lên, phần còn lại của tuyển Brazil bị lu mờ. Cả ngày hôm nay, báo chí Brazil chỉ viết về Neymar. Truyền thông châu Âu cũng nhắc đến Neymar và gửi lời chúc mừng đến tiền đạo sinh năm 1992.

HLV Ancelotti đã loại Joao Pedro và Antony để dọn đường cho Neymar trở lại. Đây là quyết định gây tranh cãi, vì về phong độ, Pedro hay Antony ăn đứt Neymar. Nhưng thứ mà Neymar có là kinh nghiệm ở World Cup, là tiếng nói của một "cây đa cây đề" để cùng Casemiro làm vai trò thủ lĩnh phòng thay đồ.