Tottenham gục ngã trước Chelsea, cuộc đua trụ hạng kéo dài tới vòng cuối

TPO - Tottenham thất bại 1-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge ở vòng 37 Ngoại hạng Anh, khiến cuộc đua trụ hạng phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới ngã ngũ.

Tottenham đứng trước cơ hội lớn để tự định đoạt số phận khi hành quân tới London. Một chiến thắng sẽ giúp họ chính thức trụ hạng, thậm chí một trận hòa cũng gần như đủ an toàn nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Roberto De Zerbi lại không thể tận dụng thời cơ trước một Chelsea chơi kỷ luật và hiệu quả.

Chelsea nhập cuộc tốt và mở tỷ số ở phút 18 nhờ cú sút xoáy đẹp mắt của Enzo Fernández. Tottenham cũng có nhiều cơ hội khi Mathys Tel đánh đầu trúng cột dọc ngay phút 11. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong các tình huống tấn công khiến họ không thể chuyển hóa thành bàn thắng trong hiệp 1.

Sang hiệp hai, Andrey Santos tận dụng sai lầm mất bóng của Randal Kolo Muani để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Tottenham vùng lên ở giai đoạn cuối trận. Richarlison rút ngắn tỷ số xuống 1-2 khi trận đấu còn khoảng 16 phút. Tuy nhiên, những nỗ lực muộn màng là không đủ để Spurs tránh khỏi thất bại.

Trận đấu khép lại trong tranh cãi khi Tottenham phản ứng mạnh sau tình huống Marc Cucurella kéo ngã Micky van de Ven trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định bóng chưa trong cuộc, nên không có phạt đền.

Với kết quả này, Tottenham hiện đứng thứ 17 với 38 điểm và phải chờ đến vòng cuối khi họ tiếp Everton trên sân nhà để định đoạt số phận. Spurs vẫn cần thêm một điểm để trụ hạng, trong trường hợp West Ham thắng Leeds ở trận cùng giờ.

Trong khi đó, chiến thắng giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ 8 với 52 điểm, bằng điểm Brentford nhưng hơn hiệu số, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu. Ở vòng cuối, Chelsea sẽ làm khách trên sân Sunderland.

