Đội vô địch nữ Quốc gia sẽ tham dự Giải nữ các CLB châu Á mùa giải 2027/28

Ngày 20/5, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có sự tham dự của 7 đội bóng gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 20/6 đến 19/7, trong khi lượt về sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 21/8.

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, huy chương vàng cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự Giải bóng đá nữ vô địch các CLB châu Á mùa giải 2027/28.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết: “Năm 2026 đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp Thái Sơn Bắc đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam - một hành trình bền bỉ, trách nhiệm và đầy tâm huyết đối với sự phát triển của bóng đá nữ nước nhà.

Trong suốt chặng đường đó, Thái Sơn Bắc không chỉ là nhà tài trợ mà còn là đối tác luôn chia sẻ với VFF tầm nhìn phát triển bóng đá nữ theo hướng ổn định, chuyên nghiệp và bền vững. Sự đồng hành lâu dài của Thái Sơn Bắc đã góp phần quan trọng trong việc duy trì, nâng cao chất lượng giải đấu, tạo thêm động lực để các câu lạc bộ đầu tư, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thi đấu và phát triển cho các nữ cầu thủ”.

Theo kết quả bốc thăm, lượt đấu đầu tiên vào ngày 20/6 sẽ là cuộc tranh tài giữa Thái Nguyên T&T gặp Phong Phú Hà Nam, đương kim vô địch TP.HCM I gặp TP.HCM II và Hà Nội I gặp Hà Nội II.