Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Thần đồng Arsenal đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

A Phi

TPO - Thần đồng người Anh, Max Dowman đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử vô địch Ngoại hạng Anh sau khi Arsenal lên ngôi sớm ở mùa giải này.

downman.jpg

Rạng sáng nay, Man City sảy chân trước Bournemouth trong trận đấu muộn vòng 37 Ngoại hạng Anh. Kết quả hòa 1-1 khiến The Citizens kém Arsenal 4 điểm trong khi chỉ còn 1 trận đấu trong tay. Điều đó có nghĩa Pháo thủ lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu, chấm dứt 22 năm dài chờ đợi.

Lần gần nhất Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh là năm 2004, với thành tích bất bại cùng HLV huyền thoại Arsene Wenger. Trước khi lên ngôi ở mùa giải này, họ đã trải qua 3 năm liên tiếp về nhì.

Nỗi ám ảnh về nhì đã tái hiện khi Arsenal thua Man City ở vòng 33 và bị đối thủ vượt lên bằng hiệu số bàn thắng thua. Tuy nhiên, Man City hòa 2/4 trận sau đó và tụt lại phía sau, dâng ngôi vương cho Pháo thủ.

Không chỉ giải tỏa cơn khát kéo dài hơn 2 thập kỷ, Arsenal còn giúp thần đồng Max Dowman đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh. Theo thống kê, Max Dowman đã chính thức lên ngôi vô địch giải đấu này khi mới 16 tuổi 139 ngày, trẻ nhất lịch sử - phá sâu kỷ lục cũ của Phil Foden. Ở mùa giải 2017-18, Phil Foden cùng Man City vô địch khi 17 tuổi 350 ngày.

Ở mùa giải này, Dowman đã ra sân tổng cộng 5 lần ở Ngoại hạng Anh và ghi 1 bàn thắng. Anh là nhân tố quan trọng giúp Arsenal vượt khó trước Everton ở vòng 30 khi vào sân thay người ở phút 74. Ở trận đấu đó, Dowman ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháo thủ ở phút 90+7 và trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn ở giải đấu.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Dowman có tiềm năng trở thành ngôi sao hàng đầu của bóng đá Anh trong những năm tới. Cho dù mới 16 tuổi, nhưng cầu thủ chạy cánh này luôn chơi tự tin và nổi bật mỗi khi được HLV Mikel Arteta trao cơ hội.

A Phi
#Max Dowman #Arsenal #Ngoại hạng Anh #Phil Foden

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe