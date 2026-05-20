Thần đồng Arsenal đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

TPO - Thần đồng người Anh, Max Dowman đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử vô địch Ngoại hạng Anh sau khi Arsenal lên ngôi sớm ở mùa giải này.

Rạng sáng nay, Man City sảy chân trước Bournemouth trong trận đấu muộn vòng 37 Ngoại hạng Anh. Kết quả hòa 1-1 khiến The Citizens kém Arsenal 4 điểm trong khi chỉ còn 1 trận đấu trong tay. Điều đó có nghĩa Pháo thủ lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu, chấm dứt 22 năm dài chờ đợi.

Lần gần nhất Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh là năm 2004, với thành tích bất bại cùng HLV huyền thoại Arsene Wenger. Trước khi lên ngôi ở mùa giải này, họ đã trải qua 3 năm liên tiếp về nhì.

Nỗi ám ảnh về nhì đã tái hiện khi Arsenal thua Man City ở vòng 33 và bị đối thủ vượt lên bằng hiệu số bàn thắng thua. Tuy nhiên, Man City hòa 2/4 trận sau đó và tụt lại phía sau, dâng ngôi vương cho Pháo thủ.

Không chỉ giải tỏa cơn khát kéo dài hơn 2 thập kỷ, Arsenal còn giúp thần đồng Max Dowman đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh. Theo thống kê, Max Dowman đã chính thức lên ngôi vô địch giải đấu này khi mới 16 tuổi 139 ngày, trẻ nhất lịch sử - phá sâu kỷ lục cũ của Phil Foden. Ở mùa giải 2017-18, Phil Foden cùng Man City vô địch khi 17 tuổi 350 ngày.

Ở mùa giải này, Dowman đã ra sân tổng cộng 5 lần ở Ngoại hạng Anh và ghi 1 bàn thắng. Anh là nhân tố quan trọng giúp Arsenal vượt khó trước Everton ở vòng 30 khi vào sân thay người ở phút 74. Ở trận đấu đó, Dowman ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháo thủ ở phút 90+7 và trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn ở giải đấu.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Dowman có tiềm năng trở thành ngôi sao hàng đầu của bóng đá Anh trong những năm tới. Cho dù mới 16 tuổi, nhưng cầu thủ chạy cánh này luôn chơi tự tin và nổi bật mỗi khi được HLV Mikel Arteta trao cơ hội.