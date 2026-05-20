10 khoảnh khắc định hình nên chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal

TPO - Cuộc đua vô địch Premier League 2025/26 đã chính thức khép lại. Sau 22 năm mỏi mòn chờ đợi, Arsenal cuối cùng đã giành được danh hiệu quốc nội danh giá nhất xứ sương mù. Hành trình đi qua, họ đã trải qua những bước ngoặt nào?

Ngày 28/9/2025: Gabriel hoàn thành màn lội ngược dòng

Arsenal đến sân của Newcastle với tinh thần phấn chấn sau khi Liverpool nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian trận đấu, dường như họ không thể tận dụng được lợi thế. Đã vậy Arsenal còn bị đối thủ dẫn bàn.

Đội bóng của Arteta không chịu khuất phục, và sau khi Mikel Merino ghi bàn gỡ hòa, Gabriel Magalhaes đã đánh đầu ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 6. Kết quả 2-1 giúp Arsenal mở ra chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Cùng với phong độ tệ hại của Liverpool, Pháo thủ nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ngày 23/11/2025: Niềm vui derby

Chuỗi 5 chiến thắng của Arsenal đã bị chấm dứt bởi trận hòa 2-2 với Sunderland vào đầu tháng 11, nhưng Arsenal nhanh chóng khôi phục đà thắng lợi với chiến thắng đáng nhớ trong trận derby với Tottenham tại Emirates.

Eberechi Eze đóng vai người hùng bằng một cú hat-trick ngoạn mục. Kết quả 4-1 giúp Arsenal nới rộng khoảng cách dẫn đầu bảng xếp hạng lên 6 điểm.

Ngày 13/12/2025: Bàn phản lưới nhà cứu Arsenal

Chuỗi 11 trận bất bại của Arsenal tại Ngoại hạng Anh đã bị Aston Villa chấm dứt vào đầu tháng 12. Arsenal có cơ hội lý tưởng để phục hồi khi tiếp đón Wolves, đội bóng chưa thắng trận nào từ đầu mùa, trong một trận đấu hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu chênh lệch nhất mùa giải.

Tuy nhiên, trận đấu không diễn ra như mong đợi với đội bóng của Arteta. Họ gặp nhiều khó khăn. Tới phút 68 Arsenal mới tung ra cú dứt điểm trúng đích đầu tiên. Bàn thắng mở tỷ số của họ cũng có phần may mắn. Quả phạt góc của Bukayo Saka đưa bóng đập vào cột dọc trước khi chạm vào thủ môn của Wolves rồi bật vào lưới.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở cuối trận. Tolu Arokodare gỡ hòa ở phút 90. Tuy nhiên, vẫn còn một bước ngoặt cuối cùng. Phút bù giờ thứ 4, từ quả tạt của Saka, Yerson Mosquera đã đánh đầu vào lưới. Khán giả Arsenal đón nhận tiếng còi mãn trận với một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng khi đội bóng của họ tránh được một trận hòa tai hại.

Ngày 30/12/2025: Dập tắt giấc mơ của Villa

Trận đấu cuối cùng của Arsenal trong năm 2025 là khi họ tiếp đón Aston Villa, CLB đang đạt phong độ cao. Đội bóng của Unai Emery có chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, giúp họ thu hẹp khoảng cách với Pháo thủ xuống còn 3 điểm.

Với phong độ đó, Villa đã khởi đầu hứng khởi. Tuy nhiên, Arsenal nhanh chóng lấy lại tinh thần sau giờ nghỉ. Gabriel mở tỷ số trước khi Martin Zubimendi nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Zubimendi giúp Arsenal hạ Aston Villa

Leandro Trossard và Gabriel Jesus sau đó ấn định chiến thắng với những pha dứt điểm đẹp mắt, giúp Arsenal giành chiến thắng 4-1. Kết quả này giúp Arsenal càng được tiếp thêm động lực trong vòng đấu mà Man City đánh mất điểm bằng trận hòa Sunderland.

Ngày 4/1/2026: Chelsea trợ giúp Arsenal

Tại vòng 20, Man City vào trận với áp lực phải san lấp khoảng cách 4 điểm với Arsenal. Cơ hội đến với họ khi Chelsea ra sân mà không có huấn luyện viên (đang tìm người thay thế Enzo Maresca). Nhưng đội bóng của Guardiola chỉ có thể hòa 1-1 trên sân nhà trước Chelsea.

Cay đắng hơn cho Man xanh bởi bàn gỡ đến ở phút bù giờ thứ 4. Enzo Fernandez dứt điểm cận thành thành công sau khi Donnarumma cản phá cú sút đầu tiên của anh. Với việc chỉ giành 1 điểm trước Chelsea, Man City bị Arsenal bỏ xa 6 điểm và vọng giành lại chức vô địch của Man xanh trở nên xa tầm với.

Ngày 1/2/2026: Cú đá bọ cạp của Solanke làm choáng váng Man City

Arsenal đã không tận dụng triệt để lợi thế trong tháng 1 khi họ trải qua 3 trận không thắng liên tiếp. Đà lao dốc của Arsenal khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nóng trở lại.

Ngày 1/2, Arsenal đã vùng lên với chiến thắng 4-0 trước Leeds United, chấm dứt mạch trồi sụt. Lúc này, NHM kỳ vọng Man City sẽ giành chiến thắng tương tự trước một Tottenham đang sa sút phong độ trầm trọng.

2 bàn thắng của Rayan Cherki và Antoine Semenyo giúp đội khách dễ dàng dẫn 2-0 ở hiệp 1. Trong bối cảnh đó, việc Tottenham ghi bàn là điều khó tin. Nhưng họ đã làm được. Cú đúp của Dominic Solanke, với bàn thứ hai đến từ một pha dứt điểm kiểu "bọ cạp" tuyệt đẹp, đã giúp Tottenham ra về với kết quả 2-2.

Ngày 3/3/2026: Saka trừng phạt Man City

Arsenal bước vào tháng 3 với cách biệt 5 điểm trước Man City. Nhưng họ chơi chơi nhiều hơn đối thủ 1 trận, và trận đấu tiếp theo của họ là trên sân khách gặp Brighton.

Đội bóng của Arteta đã có một màn trình diễn không mấy ấn tượng tại sân vận động Amex, nhưng cú sút chạm người đổi hướng của Saka ở phút thứ 9 đã mang tới vận may cho họ. Tình huống này trở thành bàn thắng, và Arsenal rời sân với chiến thắng 1-0. Cùng thời điểm, Man City hòa Nottingham 2-2, ngậm ngùi nhìn cách biệt bị nới rộng thêm 2 điểm.

Ngày 14/3/2026: Một ngôi sao trình làng

Arsenal dựa vào sự tỏa sáng của nhiều cầu thủ ở những thời điểm quan trọng trong mùa giải. Lần này là tới từ tài năng trẻ 16 tuổi Max Dowman. Khi Pháo thủ gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ Everton tại Emirates, Arteta đã đặt niềm tin vào Dowman.

Cầu thủ trẻ này không làm huấn luyện viên của mình thất vọng. Đầu tiên, Dowman thực hiện đường chuyền dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Viktor Gyokeres ở phút 89, trước khi chính Dowman ấn định chiến thắng cho Everton ở những phút bù giờ cuối cùng. Anh bứt tốc và dứt điểm vào lưới, trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Premier League.

Buổi tối càng đáng nhớ hơn bởi vài giờ sau đó, Man City đã bị West Ham cầm hòa. Điều đó có nghĩa là Dowman đã giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với đối thủ lên 9 điểm.

Ngày 4/5/2026: Món quà của Guehi

Tuy nhiên, khoảng cách dẫn 9 điểm nhanh chóng bị thu hẹp dần trong những tuần tiếp theo. Arsenal bị Bournemouth đánh bại trên sân nhà trước khi để thua trong trận đấu kinh điển tại Etihad.

Những cú ngã liên tiếp của Pháo thủ tạo điều kiện cho Man City vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy vậy, Man City cũng chỉ giữ được ngôi đầu đúng 1 vòng. Họ bị Everton cầm hòa trong màn rượt đuổi tỷ số đáng nhớ, trong đó Guehi trở thành tội đồ với pha phản lưới nhà. Cùng vòng, Arsenal vượt qua Newcastle, và họ lại vươn lên lấy lại ngôi đầu.

Ngày 10/5/2026: Quyết định của VAR đưa Arsenal tiến gần ngai vàng

Trong 3 trận đấu còn lại của Arsenal, chuyến làm khách đến sân của West Ham là thử thách khó khăn nhất vì West Ham đang rất cần điểm để trụ hạng. Cuộc gặp gỡ này diễn ra căng thẳng do cả hai đội đều muốn tránh mọi sai lầm.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối với tỷ số vẫn là 0-0, thế trận bắt đầu cởi mở hơn. Cả 2 đều hiểu một trận hòa không có lợi cho họ. Phút 85, Leandro Trossard ghi bàn đưa Arsenal vươn lên dẫn trước.

Vào những phút bù giờ cuối cùng, West Ham tưởng rằng đã gỡ hòa khi Callum Wilson tung cú sút xuyên qua đám đông cầu thủ và đi vào lưới. Tiếc rằng, sau một thời gian dài xem xét VAR, trọng tài hủy bàn thắng.

Ông cho rằng Pablo đã phạm lỗi với thủ môn. Tình huống này gây tranh cãi lớn. Giai đoạn trước đó đã xuất hiện nhiều trường hợp tương tự. Cầu thủ Arsenal phạm lỗi với thủ môn đối thủ và ghi bàn. Nhưng các trọng tài lại bỏ qua.

Tỷ số 1-0 trước West Ham là một kết quả vô cùng quan trọng đối với Arsenal. Họ đã vượt qua được rào cản lớn nhất còn lại trên con đường chinh phục chức vô địch. Và mọi thứ trở thành hiện thực vào sáng 20/5. Man City hòa Bournemouth 1-1, chấp nhận chứng kiến Arsenal đăng quang trước 1 vòng đấu.