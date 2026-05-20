Việt Nam sắp có thêm sân golf 36 hố đẳng cấp quốc tế

Với quy mô 180ha cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng hiện đại, dự án sân golf Silk Path Hà Tĩnh không chỉ mở ra động lực phát triển kinh tế - du lịch cho địa phương mà còn góp phần nâng vị thế du lịch golf Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút, động thổ khởi công dự án sân golf Silk Path Hà Tĩnh.

Ngày 19/5, tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công dự án sân golf 36 hố Silk Path Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch golf và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. Dự lễ khởi công có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Dự án “Sân golf thể thao 36 hố thuộc đồ án quy hoạch khu thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà - sân Golf Silk Path Hà Tĩnh” được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 3/12/2025. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.798,56 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 270 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và chủ đầu tư động thổ khởi công dự án.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 180ha tại xã Thạch Xuân với quy mô gồm sân golf 36 hố cùng hệ thống công trình quản lý, vận hành, lưu trú và dịch vụ phục vụ người chơi golf. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028.

Việc Hà Tĩnh đầu tư xây dựng sân golf 36 hố quy mô lớn không chỉ tạo thêm một điểm đến thể thao - nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế mà còn góp phần đưa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch golf khu vực. Trong những năm gần đây, du lịch golf đang trở thành xu hướng phát triển mạnh nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên, khí hậu đa dạng và hệ thống sân golf ngày càng hiện đại.

Sự xuất hiện của Silk Path Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ tạo sức hút mới đối với dòng khách du lịch cao cấp, đặc biệt là khách quốc tế có nhu cầu trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng kết hợp thể thao. Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển chuỗi dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và thương mại tại địa phương.

Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ cung cấp dịch vụ chơi golf và nghỉ dưỡng mà còn góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của Hà Tĩnh, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng tầm hạ tầng du lịch chất lượng cao của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời nghiên cứu áp dụng các giải pháp hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án, tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thủ tục hành chính nhằm bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Đại diện chủ đầu tư, bà Bùi Tú Phương - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh cho biết, với lợi thế về thương hiệu, hệ sinh thái du lịch và năng lực vận hành của Silk Path, dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho ngành du lịch – dịch vụ Hà Tĩnh, đồng thời góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến mới của du lịch golf Việt Nam.

Nhân dịp này, Công ty CP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh cũng trao tặng Quỹ Vì người nghèo cho hai xã Toàn Lưu và Thạch Xuân, mỗi địa phương 200 triệu đồng.

