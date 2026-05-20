Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal trở lại đỉnh Premier League trong đêm bùng nổ cảm xúc

TPO - Sau hơn hai thập kỷ mòn mỏi chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng chạm tay vào chức vô địch Premier League. Trận hòa của Manchester City trước Bournemouth đã giúp Arsenal mở toang cánh cửa lịch sử, khiến Bắc London vỡ òa cảm xúc trong một đêm không ngủ cuồng nhiệt.

Đêm không ngủ ở Bắc London

Đêm 19/5 trở thành thời khắc lịch sử với người hâm mộ và toàn đội Arsenal. Khi Manchester City không thể giành chiến thắng trước Bournemouth, cánh cửa vô địch chính thức mở ra cho “Pháo thủ”, lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003/04 huyền thoại.

Tại Bắc London, không khí bùng nổ gần ngay lập tức. Bên ngoài sân Emirates và trong các quán pub lân cận, hàng nghìn cổ động viên cùng nhau nhảy múa, khui champagne ăn mừng và sống trọn trong khoảnh khắc mà nhiều người từng nghĩ sẽ không bao giờ trở lại.

Ở trung tâm huấn luyện London Colney, toàn đội Arsenal cũng theo dõi trận đấu trong trạng thái căng thẳng tột độ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mọi thứ vỡ òa. Các cầu thủ và ban huấn luyện ôm nhau ăn mừng, nhảy múa, hô vang "Championes, Championes, Ole Ole Ole".

Cầu thủ Arsenal vỡ òa với chức vô địch Premier League.

Chức vô địch này là kết quả của một hành trình dài dưới thời HLV Mikel Arteta trong năm thứ bảy ông dẫn dắt đội bóng. Sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo, cùng quá trình tái thiết kéo dài, cuối cùng đã được đền đáp bằng danh hiệu Premier League đầu tiên sau 22 năm.

Kể từ mùa giải lịch sử 2003/04, Arsenal đã đi qua nhiều thế hệ cầu thủ và vô số lần tiến gần vinh quang nhưng không thể chạm tới. Với nhiều người hâm mộ, đó là quãng thời gian đủ dài để chứng kiến cả một đời người thay đổi.

Một cổ động viên tên Matt chia sẻ hài hước trên BBC rằng anh đã lập gia đình, có con, rồi ly hôn - tất cả đều diễn ra trong khoảng thời gian chờ đợi chức vô địch.

Một CĐV tên Barry thậm chí đã giữ lại lon bia kỷ niệm từ năm 2021 chỉ để chờ ngày Arsenal vô địch. Sau nhiều năm chờ đợi, anh cuối cùng cũng có thể mở nó ra ăn mừng, dù lon bia ấy đã quá hạn tới 5 năm.

Từ ngai vàng Premier League tới giấc mơ Champions League

Chức vô địch của Arsenal nhanh chóng nhận được sự chúc mừng từ nhiều nhân vật nổi tiếng. Thủ tướng Anh Keir Starmer, một fan của đội bóng, gọi đây là “sự trở lại đúng vị thế”. Ông viết trên trang cá nhân: "22 năm dài đằng đẵng với Arsenal. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã trở lại vị trí vốn thuộc về mình. Nhà vô địch!".

Thị trưởng London Sadiq Khan gửi lời chúc mừng, trong khi tay đua F1 Lewis Hamilton chia sẻ hình ảnh ăn mừng của toàn đội.

Tháng trước, tiền vệ Declan Rice từng khẳng định “cuộc đua chưa kết thúc” để động viên đồng đội sau thất bại trước Manchester City. Đến rạng sáng nay, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, anh đăng lên mạng xã hội bức ảnh toàn đội ăn mừng, kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Tôi đã nói rồi. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã kết thúc".

Trong đoạn video được chuẩn bị sẵn cho thời khắc đăng quang, HLV Mikel Arteta xúc động nói: “Chúng ta đã làm nên lịch sử. Tôi không thể hạnh phúc và tự hào hơn về tất cả những con người thuộc CLB này. Hãy tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này.”

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cũng gửi lời chúc mừng Arsenal, thừa nhận đội bóng của Mikel Arteta đã xứng đáng với danh hiệu sau một mùa giải cạnh tranh quyết liệt.

Sau khi chấm dứt cơn khát vô địch quốc nội kéo dài hơn hai thập kỷ, Arsenal giờ sẽ hướng tới mục tiêu lớn tiếp theo, chinh phục danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử 139 năm của CLB. “Pháo thủ” sẽ đối đầu Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League tại Budapest vào ngày 30/5.

