Pep Guardiola nói gì khi Arsenal vô địch Premier League?

"Thay mặt Manchester City, tôi xin chúc mừng Mikel, ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ Arsenal. Họ hoàn toàn xứng đáng", Pep lên tiếng sau khi đội bóng của ông thất bại trên đường đua vô địch với Arsenal.

Cựu HLV Arsene Wenger tự hào khi chứng kiến học trò Arteta kế thừa di sản của ông: "Các cậu đã làm được. Nhà vô địch là những người tiếp tục tiến lên khi người khác dừng lại".

Rạng sáng 20/5, Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1. Arsenal vô địch Premier League sớm một vòng đấu khi đã hơn The Citizens 4 điểm. Sau 22 năm ròng rã chờ đợi kể từ chiếc cúp vàng Premier League ở mùa giải 2003/04, "Pháo thủ" mới trở lại đỉnh cao bóng đá Anh.

“Quá tuyệt vời. Arsenal hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch này", đây là phản ứng của cựu tiền đạo Alan Martin Smith trên Sky Sports. "Arsenal sở hữu hàng thủ tốt nhất giải đấu. Có thể họ không phải đội tấn công hay nhất, nhưng xét như một tập thể hoàn chỉnh, Mikel Arteta và các học trò đã hoàn thành nhiệm vụ", Smith chia sẻ tiếp.

Từ góc độ truyền thông châu Âu, Reuters mô tả chức vô địch này đánh HLV Arteta đã tạo nên đế chế với bản sắc riêng. Reuters nhận định Arsenal vô địch không phải nhờ thứ bóng đá hoa mỹ kiểu Wenger, mà bằng sự thực dụng, tổ chức kỷ luật và khả năng chịu áp lực của một nhà vô địch thực thụ.

“Arsenal cuối cùng cũng không còn là kẻ về nhì nữa". The Guardian chạy dòng tít này để mô tả chức vô địch của Arsenal. Tờ báo Anh cho rằng Arsenal đã vượt qua được nỗi ám ảnh tâm lý từng khiến họ nhiều lần sụp đổ ở giai đoạn quyết định trong nhiều mùa giải.

Trang El Paris của Tây Ban Nha ca ngợi Arteta, một HLV từng bị nghi ngờ vì tuổi đời quá trẻ và thiếu kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng trước khi tiếp quản "ghế nóng" Arsenal, nhưng cuối cùng lại trở thành người đưa Arsenal trở lại đỉnh cao bóng đá Anh.

Arsenal dẫn đầu Premier League 2025/26 trong phần lớn mùa giải. Có thời điểm "Pháo thủ" gục ngã, tưởng như đã đánh rơi chiếc cúp vào tay Man City. Đỉnh điểm là trận thua của Arsenal trên sân Etihad, qua đó tạo cơ hội cho đối thủ có thể bắt kịp. Song, đoàn quân của Arteta thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định để bảo vệ vị trí số một và thẳng tiến đến chiếc cúp.