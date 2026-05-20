Trọng tài FIFA 'đánh' giải công nhân viên chức Việt Nam 2026

Tiểu Phùng

TPO - Sáng 20/5, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố thông tin giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.

Tiếp nối thành công từ 3 mùa giải trước, giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 tiếp tục trở thành sân chơi thể thao uy tín của công nhân, viên chức, người lao động cả nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao.

Giải năm nay có tới 48 đội tham dự, tăng đáng kể so với mùa trước. Đáng chú ý, nhiều đội bóng ở các địa phương xa như Tuyên Quang, Điện Biên, Cà Mau… lần đầu tham dự giải. Trong khi đó, một số địa phương có phong trào mạnh như TP.HCM, Đồng Nai có tới 4 đội bóng góp mặt.

Bước sang năm thứ 4 tổ chức, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, lao động trên cả nước, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.

Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF chia sẻ: "Việc nhiều địa phương, doanh nghiệp chủ động tổ chức các giải phong trào để tuyển chọn lực lượng tham dự cho thấy sức hút và ảnh hưởng tích cực ngày càng lớn của giải đấu. Bước sang mùa giải thứ tư, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục được nâng cao về chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và tính chuyên nghiệp".

Đại diện BTC hôm nay cho biết, giải được điều hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp với sự hợp tác từ VFF, các trận đấu quan trọng do trọng tài FIFA điều hành. BTC cũng làm chặt khâu thẩm định lý lịch, đảm bảo đây là sân chơi lành mạnh dành cho giới công nhân, viên chức cả nước. BTC cũng lên kế hoạch nâng tầm giải đấu, mở rộng thành giải cấp quốc tế trong tương lai.

Vòng loại khu vực phía bắc sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/5 tại Hà Nội; vòng loại khu vực phía nam tổ chức từ ngày 6 - 9/6 tại TP.HCM. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2026 tại TP.HCM.

#Bóng đá công nhân viên chức #Phó chủ tịch VFF #Trần Anh Tú #trọng tài FIFA

